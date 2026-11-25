Cuộc tiếp đón Al Sadd của Al Nassr trong khuôn khổ AFC Champions League Elite rạng sáng 25-11 không chỉ là màn so tài hấp dẫn với nhiều tình huống đáng chú ý, mà còn trở thành sân khấu để hai ngôi sao người Bồ Đào Nha thay nhau ghi dấu ấn. Ronaldo tiếp tục hành trình chinh phục cột mốc lịch sử, còn Joao Felix tạo nên một trong những pha lập công đẹp mắt nhất kể từ đầu mùa.

Phút 13, Ronaldo mang về quả phạt đền cho đội nhà rồi trực tiếp thực hiện. Siêu sao 41 tuổi tung cú sút đầy uy lực vào góc cao, không cho thủ môn Al Sadd cơ hội cản phá, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước.

Ronaldo chỉ còn cách 1.000 bàn 13 pha lập công (Ảnh: Al Nassr)

Đây là bàn thắng thứ 987 trong sự nghiệp của Ronaldo, tiếp tục đưa anh đến gần hơn mục tiêu chạm mốc 1.000 pha lập công. Với riêng Al Nassr, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn là nhân tố có khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Dẫu vậy, lợi thế của đội chủ nhà không được duy trì lâu. Chín phút sau, Al Sadd tìm được bàn gỡ hòa 1-1 khi Waad tận dụng sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ Al Nassr trong tình huống phòng ngự phạt góc.

Ronaldo tưởng như đã có thêm một lần ăn mừng trước khi hiệp một khép lại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra bằng công nghệ VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của tiền đạo này.

Cuối hiệp 1, Al Nassr có lợi thế về quân số khi Waad có hành động phi thể thao, khiến Al Sadd chỉ còn chơi với 10 người. Điều đó giúp đội chủ nhà có thế trận dễ dàng hơn, được cụ thể hóa bằng pha lập công đỉnh cao của Joao Felix phút 52.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện cú ngả người móc bóng từ khu vực sát rìa vòng cấm, nâng cách biệt lên 2-1. Cú móc thành bàn của Joao Felix lập tức trở thành ứng viên đáng chú ý cho những bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Joao Felix cũng biết cách đặt dấu ấn (Ảnh: Al Nassr)

Chiến thắng 2-1 trước Al Sadd giúp Al Nassr có thêm một kết quả tích cực, nhưng hai dấu ấn cá nhân của Ronaldo và Joao Felix mới là những điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận.

Với Ronaldo, bàn thắng trên chấm phạt đền nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 987. Anh hiện chỉ còn cách mốc 1.000 bàn đúng 13 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ chinh phục thành công cột mốc phi thường này ngay trong mùa giải 2026/27.