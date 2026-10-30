Ronaldo rực rỡ với hat-trick, Al Nassr thắng nghẹt thở

Ronaldo bùng nổ với hat-trick. Ảnh của Abdullah Ahmed/Getty Images.

Bữa tiệc bàn thắng rực lửa trên sân Al-Awwal Park cống hiến cho người hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn tới tận giây phút cuối cùng.

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, đội chủ nhà Al Nassr nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mành lưới đội khách đã rung lên ở phút thứ mười sau pha dứt điểm hiểm hóc của Cristiano Ronaldo, song công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Ngay sau tình huống thoát hiểm đó, Al Kholood lập tức dội gáo nước lạnh lên tham vọng của đội chủ sân Al-Awwal Park.

Phút 16, Abdulrahman Al Dosari chọc khe thông minh để Julien Domingues lạnh lùng hạ gục thủ thành Bento mở tỷ số trận đấu. Dẫu vậy, đẳng cấp của dàn hảo thủ áo vàng nhanh chóng lên tiếng ở phút 24 khi Joao Felix kiến tạo thuận lợi cho Angelo gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn dâng cao, Al Nassr tổ chức pha phản công mẫu mực ở phút 38 và Felix tiếp tục đóng vai người châm ngòi để Sadio Mane đệm bóng tung nóc lưới. Thế nhưng, hàng phòng ngự đội chủ nhà lại bộc lộ sự lỏng lẻo khó tin ở những giây bù giờ hiệp một. Xuất phát từ pha kiến tạo của Domingues, Antoin Essomba băng vào dứt điểm quyết đoán san bằng cách biệt 2-2 trước giờ nghỉ.

Màn ăn mừng SIU quen thuộc của Ronaldo. Ảnh: Abdullah Ahmed/Getty Images.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đoàn quân áo vàng với sự cơ động của tuyến tiền vệ và khả năng chọn vị trí nhạy bén của Cristiano Ronaldo. Phút 66, João Felix tung ra đường chuyền dọn cỗ thứ ba để Ronaldo dứt điểm cận thành đưa Al Nassr tái lập thế dẫn bàn.

Chưa dừng lại ở đó, chân sút 40 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với pha không chiến dũng mãnh nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 72. Đến phút 81, Sadio Mane phối hợp nhịp nhàng trước khi kiến tạo vừa tầm để thủ quân người Bồ Đào Nha hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng.

Những nỗ lực muộn màng của Al Kholood chỉ mang về bàn rút ngắn cách biệt 3-5 trên chấm phạt đền do công của Domingues ở phút 90+4 sau khi VAR can thiệp. Chiến thắng tưng bừng củng cố vị thế vững chắc của Al Nassr trong cuộc đua vô địch, đồng thời đánh dấu đêm thăng hoa tột đỉnh của cá nhân Ronaldo.

Lúc này, họ đang có cùng 28 điểm với đội đầu bảng Al Qadisiya, nhưng chịu xếp sau vì chỉ số phụ. Al Nassr thậm chí có thể bị đẩy xuống thứ 5 nếu Al Hilal và Al Ittihad thắng trong trận đấu muộn.

Kết quả chung cuộc: Al Nassr 5-3 Al Kholood

Cầu thủ ghi bàn:

Al Nassr: Ângelo (24'), Sadio Mané (38'), Cristiano Ronaldo (66', 72', 81')

Al Kholood: Julien Domingues (16', 90+4'), Antoin Essomba (45+2')