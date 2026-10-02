Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha vì con trai?

Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi rời tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ ông Vitor Pinto, Phó giám đốc tờ Record, thủ quân Bồ Đào Nha vô cùng bức xúc khi chứng kiến con trai không được triệu tập vào danh sách lứa trẻ lần này. Ronaldo Jr. từng khoác áo U16 Bồ Đào Nha và mới thi đấu tại giải phát triển của UEFA hồi tháng 5 vừa qua.

Dù nhận định đây không phải lý do duy nhất, ông Pinto khẳng định việc quý tử bị ngó lơ chính là "giọt nước tràn ly" khiến mọi ức chế của cựu cầu thủ Manchester United bị đẩy lên đỉnh điểm trong giai đoạn nội bộ đang chịu nhiều sức ép.

Sự việc gia đình cộng hưởng với căng thẳng chuyên môn dẫn tới quyết định dứt áo ra đi của CR7. Trước đó, huấn luyện viên Jorge Jesus xác nhận sẽ để Goncalo Ramos đá chính ở cuộc chạm trán Đan Mạch sau khi Ronaldo phải dự bị suốt 90 phút ở trận thắng Na Uy.

Ngay sau buổi họp báo và cuộc trao đổi riêng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proenca, Ronaldo đã lập tức dùng chuyên cơ riêng bay thẳng về Tây Ban Nha.

Trước mắt, phía Ronaldo lẫn Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đều chưa đưa ra bình luận chính thức về việc liệu sự vắng mặt của con trai có trực tiếp thúc đẩy anh rời đội hay không. Siêu sao 41 tuổi chỉ tuyên bố ngắn gọn sẽ giải thích rõ ràng vào thời điểm thích hợp.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.