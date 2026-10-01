Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha sau khi HLV Jesus xác nhận mâu thuẫn

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên bất định vào thứ Tư, khi siêu sao 41 tuổi bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển tại Copenhagen, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus thừa nhận giữa hai người đã xuất hiện căng thẳng.

Ronaldo rời đội tuyển chỉ một ngày trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch tại Nations League. Trên Instagram, Ronaldo cho biết anh đưa ra quyết định này sau cuộc họp báo của HLV Jesus và cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença. Anh nói sẽ công bố lý do “vào thời điểm thích hợp”.

“Sau cuộc họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia”, Ronaldo viết.

Ronaldo cho biết anh rời đội tuyển sau cuộc họp báo của HLV Jesus và cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proença. Ảnh: Reuters

“Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với toàn thể người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do đằng sau quyết định rời đội tuyển quốc gia, nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Hiện tại, tôi muốn chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội, không có ngoại lệ, những điều tốt đẹp nhất”.

FPF xác nhận Ronaldo đã rời trại tập trung, nhưng cho biết quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Đan Mạch và trận đấu trên sân nhà gặp Na Uy vào Chủ nhật vẫn diễn ra theo kế hoạch với 24 cầu thủ còn lại. “Toàn đội vẫn hoàn toàn tập trung vào những trận đấu sắp tới của đội tuyển quốc gia và mục tiêu đã đề ra”, FPF cho biết.

Một số cơ quan truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo rời sân Parken chỉ vài phút sau khi HLV Jesus kết thúc cuộc trả lời báo chí. Tờ A Bola đăng tải đoạn video dường như cho thấy Ronaldo rời sân vận động trên một chiếc xe của FPF, không lâu sau khi Jesus nói với các phóng viên rằng tiền đạo này sẽ tham gia buổi tập cùng toàn đội.

Buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu sau một khoảng thời gian trì hoãn ngắn, trong khi Ronaldo vắng mặt. Trước buổi tập, Jesus phủ nhận việc Ronaldo từ chối tập luyện và kêu gọi giới truyền thông không tạo ra tranh cãi. “Cậu ấy không từ chối. Hôm nay cậu ấy sẽ tập luyện”, Jesus nói.

“Đây là ngày thứ tư, vì vậy cậu ấy sẽ tập. Và cậu ấy không từ chối tập luyện. Điều đó là không thể. Các bạn có tin không? Cris thì không”. Jesus khẳng định không có sự cố nào xảy ra, dù xác nhận ông đã nói chuyện với Ronaldo.

“Họ buộc tôi phải nói chuyện với Cris về một vấn đề vốn không tồn tại. Chẳng có gì để nói cả”, Jesus cho biết. “Cậu ấy nói: ‘Tôi ở đây để ông quyết định. Nếu ông muốn tôi thi đấu, tôi sẽ thi đấu. Nếu ông muốn tôi lên khán đài, tôi sẽ lên khán đài’”.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi về việc liệu một trong những sự nghiệp quốc tế kéo dài nhất lịch sử bóng đá có đang đi đến hồi kết, đồng thời liệu HLV Jesus có đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quyền lực ngay ở trận thứ hai kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha hay không.

Ronaldo bị gạt khỏi đội hình Ronaldo không thi đấu trong chiến thắng 2-1 trên sân Na Uy của Bồ Đào Nha hôm Chủ nhật, sau khi Jesus nói rằng ông sẽ tung tiền đạo này vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cuối cùng lại quyết định không sử dụng anh. Sau đó, Ronaldo tập luyện trong phòng gym thay vì tập cùng toàn đội vào thứ Hai và thứ Ba, dù anh không gặp chấn thương. “Ronaldo đã tức giận với tôi, nhưng theo quan điểm của tôi, chuyện đó đã qua rồi”, Jesus nói. Ronaldo hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất với 234 lần ra sân. Tuần trước, Ronaldo cho biết truyền thông đã cố gắng “giết” anh trong nhiều năm và nói rằng anh có thể rời đội tuyển “ngay hôm nay” nếu HLV không muốn anh có mặt trong đội hình.