Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha

“Tôi sẽ nói rõ sự thật về lý do rời đội tuyển vào thời điểm thích hợp”, tiền đạo Cristiano Ronaldo thông báo trên Instagram ngày 30/9.

Quyết định rời đội tuyển được thủ quân 41 tuổi đưa ra sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus và cuộc trao đổi của anh với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca.

Trong thông điệp rời nơi tập trung, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng nhấn mạnh luôn tận tâm với đội tuyển, đồng thời chúc các đồng đội thi đấu tốt. Anh chưa công bố nguyên nhân cụ thể, cũng chưa tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế.

Cristiano Ronaldo đã rời tuyển Bồ Đào Nha ngay trước chuyến làm khách Đan Mạch tại Nations League rạng sáng 2/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP.

FPF xác nhận Ronaldo đã rời trại tập trung tại Copenhagen, Đan Mạch. Theo kế hoạch đã định, Bồ Đào Nha tiếp tục chuẩn bị cho 2 trận gặp Đan Mạch và Na Uy với 24 cầu thủ còn lại.

Trước đó, Ronaldo ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. HLV Jorge Jesus thừa nhận học trò giận ông vì không được vào sân, nhưng cho rằng chuyện đã qua và phủ nhận việc tiền đạo này từ chối tập luyện.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ông đã trao đổi với Ronaldo về kế hoạch không sử dụng anh ở 2 trận gặp Na Uy và Đan Mạch nhằm quản lý thể trạng. Kinh nghiệm làm việc cùng nhau tại CLB Al Nassr giúp ông hiểu khả năng hồi phục của tiền đạo 41 tuổi khi phải thi đấu liên tục.

Dù vậy, diễn biến trận gặp Na Uy khiến HLV Jorge Jesus từng cân nhắc đưa đội trưởng vào sân. Ông yêu cầu Ronaldo khởi động từ đầu hiệp 2, rồi cuối cùng giữ anh trên ghế dự bị vì nhận thấy đội bóng không cần thay đổi theo hướng đó.

Nhà cầm quân này thừa nhận đã cho học trò khởi động quá sớm và lẽ ra nên chờ thêm 15–20 phút. Tuy nhiên, ông giữ nguyên quan điểm rằng sự nghiệp của một cầu thủ cần được tôn trọng, còn quyết định sử dụng nhân sự phải dựa trên yêu cầu của đội bóng.

“Nếu cần cậu ấy, tôi sẽ đưa vào sân. Nếu không cần, cậu ấy sẽ không vào”, HLV Jorge Jesus nói khi được hỏi về khả năng sử dụng Ronaldo trước Đan Mạch. Ông dự kiến tiếp tục để tiền đạo Goncalo Ramos đá chính.

Biến cố lần này đặt dấu hỏi về tương lai của Cristiano Ronaldo chỉ ít ngày sau khi anh khẳng định sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu HLV và lãnh đạo FPF còn cần mình. Tiền đạo sinh năm 1985 đã cân nhắc chia tay đội tuyển sau World Cup 2026, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời trở lại.

Ra mắt Bồ Đào Nha năm 2003 ở tuổi 18, Ronaldo hiện giữ kỷ lục bóng đá nam về số lần khoác áo đội tuyển với 234 trận và ghi 146 bàn thắng.

Chủ nhân 5 Quả bóng vàng từng cùng đội tuyển vô địch EURO 2016, Nations League 2019 và 2025. Đợt triệu tập này nối dài hành trình quốc tế của anh sang năm thứ 24 liên tiếp nhưng xem ra không thực sự thuận buồm xuôi gió.