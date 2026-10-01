Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha chỉ một ngày trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League.

Cristiano Ronaldo xác nhận rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen hôm 30/9, chỉ một ngày trước cuộc đối đầu Đan Mạch ở Nations League, theo ESPN.

Quyết định được đưa ra không lâu sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân 72 tuổi công khai cho biết Ronaldo không nằm trong kế hoạch đá chính trước Đan Mạch, trong bối cảnh quan hệ giữa hai người trở thành tâm điểm của truyền thông Bồ Đào Nha những ngày qua.

“Sau cuộc họp báo của HLV trưởng và cuộc nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời trại tập trung của đội tuyển”, Ronaldo thông báo trên Instagram.

Tiền đạo 41 tuổi đồng thời để lại một thông điệp đáng chú ý khi khẳng định sẽ “nói cho người dân Bồ Đào Nha biết sự thật về những lý do” dẫn tới quyết định này vào thời điểm thích hợp. Anh chúc đội tuyển cùng toàn bộ đồng đội may mắn trong những trận sắp tới.

Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 hôm 27/9. Ronaldo ngồi dự bị cả trận dù trước đó được Jesus thông báo rằng anh có thể được tung vào sân.

HLV Bồ Đào Nha sau đó thừa nhận Ronaldo không vui với quyết định này. Jesus cho biết ông từng yêu cầu CR7 khởi động nhưng cuối cùng thay đổi phương án vì diễn biến trận đấu. Ronaldo tiếp tục tập riêng trong phòng gym vào hai ngày sau đó dù không gặp chấn thương.

Jesus phủ nhận việc Ronaldo từ chối tập luyện hoặc tồn tại một cuộc đối đầu công khai giữa hai người. Theo ông, tiền đạo kỳ cựu chấp nhận quyền quyết định của HLV và sẵn sàng đá chính, dự bị hay thậm chí ngồi trên khán đài nếu được yêu cầu.

Tuy nhiên, phát biểu của Jesus trước trận gặp Đan Mạch cho thấy vị thế của Ronaldo không còn bất khả xâm phạm. Ông xác nhận Gonçalo Ramos dự kiến đá chính trên hàng công và nhấn mạnh mọi cầu thủ phải tuân theo cùng một nguyên tắc lựa chọn đội hình.

HLV Jorge Jesus khẳng định Ronaldo không mặc nhiên có suất đá chính và dự kiến sử dụng Gonçalo Ramos trên hàng công trước Đan Mạch.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo đã rời đội. 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị cho hai trận Nations League gặp Đan Mạch và Na Uy.

Diễn biến mới khiến tương lai quốc tế của Ronaldo lập tức bị đặt dấu hỏi. CR7 đang giữ kỷ lục 234 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và 146 bàn thắng, nhiều nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Ronaldo từng làm việc với Jesus tại Saudi Arabia và vẫn là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cách Jesus xử lý hai trận Nations League gần nhất cho thấy ông sẵn sàng đặt quyết định chuyên môn lên trên danh tiếng của ngôi sao lớn nhất đội.

Việc Ronaldo chủ động rời trại tập trung, kèm tuyên bố sẽ công bố “sự thật”, khiến câu chuyện không còn dừng ở một quyết định sử dụng nhân sự. Bồ Đào Nha bước vào trận gặp Đan Mạch trong lúc mối quan hệ giữa đội trưởng và HLV trưởng trở thành vấn đề lớn nhất bên ngoài sân cỏ.