Ronaldo rời đi, tuyển Bồ Đào Nha có số 7 mới

Ronaldo đột ngột rời tuyển Bồ Đào Nha.

Theo A Bola, Rafael Leao sẽ khoác áo số 7 khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch tại sân Parken ở Copenhagen. Tiền đạo này vừa chuyển từ AC Milan sang Galatasaray trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Việc Leao tiếp quản số áo của Ronaldo xuất phát từ quy định của Nations League. Các cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu phải sử dụng số áo từ 1 đến 23, đồng nghĩa Bồ Đào Nha không thể để trống số 7 sau khi Ronaldo rời đội.

Ngoài Ronaldo, Francisco Conceicao cũng không có tên trong danh sách đăng ký do gặp vấn đề ở đùi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tiền vệ này không bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự rời đi đột ngột của Ronaldo tiếp tục tạo ra những hệ lụy đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Theo thống kê từ trang B24, tài khoản chính thức của tuyển Bồ Đào Nha được cho là mất khoảng 500.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Đáng chú ý, cuộc thăm dò của A Bola cho thấy phần lớn người hâm mộ Bồ Đào Nha quy trách nhiệm cho chính Ronaldo trong cuộc khủng hoảng. Tới 78,2% người tham gia khảo sát cho rằng tiền đạo Al-Nassr phải chịu trách nhiệm chính. HLV trưởng Jorge Jesus nhận 13,7%, trong khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca chỉ nhận 8,1%.

Những con số trên cho thấy cuộc tranh cãi xung quanh Ronaldo đang trở nên phức tạp, thay vì đơn thuần là bất đồng về việc anh không được ra sân.

Leao sẽ khoác áo số 7 của Ronaldo.

Theo Marca, câu chuyện có thể còn kéo dài. Ronaldo được cho là từng nhận cam kết từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha về việc được đối xử với sự tôn trọng lớn hơn cho đến năm 2027 nhằm thuyết phục anh tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Trong khi đó, truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Thủ tướng Luís Montenegro cũng muốn gặp HLV Jesus để tìm hiểu đầy đủ diễn biến phía sau quyết định gây chấn động của Ronaldo. Rõ ràng chiếc áo số 7 sớm có chủ mới, nhưng cuộc khủng hoảng xoay quanh Ronaldo dường như chưa có hồi kết.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới với 146 bàn và 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.