Ronaldo rời đi có giúp Jorge Jesus dễ làm việc hơn?

Ronaldo rời đội giúp Jorge Jesus có thêm tự do lựa chọn hàng công theo yêu cầu từng trận.

HLV Jesus từng cố gắng nói một điều khá đơn giản: tuyển Bồ Đào Nha không thể chỉ xoay quanh Cristiano Ronaldo. Trước trận gặp Đan Mạch, ông nhấn mạnh CR7 “không phải chủ đề chính”, đồng thời cho biết Gonçalo Ramos sẽ đá nếu mọi thứ diễn ra bình thường.

Chỉ vài giờ sau, Ronaldo rời trại tập trung. Với Bồ Đào Nha, đó là một cuộc khủng hoảng. Nhưng với riêng Jesus, sự vắng mặt của CR7 cũng giải quyết một bài toán mà ông phải đối mặt ngay từ ngày đầu: dùng một cầu thủ 41 tuổi như thế nào khi anh vẫn muốn đá chính nhưng không còn phù hợp với mọi trận đấu.

Nếu Ronaldo không trở lại, HLV Jesus ít nhất sẽ không phải giải thích mỗi lần đổi trung phong.

Bớt một bài toán ngoài sân

Trong những trận đầu, HLV Jesus đã cho thấy ông muốn sử dụng Ronaldo theo từng thời điểm cụ thể. CR7 đá chính trước Xứ Wales nhưng được thay ra khoảng 25 phút cuối, khi Gonçalo Ramos vào sân để tăng khả năng pressing và sức ép lên hàng thủ đối phương.

Ba ngày sau, Ronaldo dự bị trước Na Uy. Ramos được chọn đá chính và Bồ Đào Nha thắng 2-1. Jesus sau đó giải thích mỗi trận có yêu cầu khác nhau và HLV phải chọn người phù hợp nhất.

Về bóng đá, cách xử lý đó không có gì lạ. Một trung phong phù hợp hơn thì đá chính, người còn lại dự bị và chờ cơ hội từ ghế dự bị.

Nhưng khi người ngồi ngoài là Ronaldo, một quyết định bình thường lại dễ trở thành câu chuyện lớn. Anh khởi động nhưng không được tung vào sân, đi thẳng vào đường hầm sau trận rồi những ngày tiếp theo không tập cùng đồng đội trên sân trước khi rời trại.

Từ đó, HLV Jesus không chỉ phải nghĩ ai đá trung phong. Ông còn phải tính tới phản ứng đi kèm mỗi quyết định liên quan đến CR7.

Gonçalo Ramos có thể được trao vai trò lớn hơn khi Bồ Đào Nha không còn phải mặc định xoay quanh CR7.

Nếu Ronaldo đá chính, Bồ Đào Nha có thể phải điều chỉnh cách pressing từ tuyến đầu. Nếu anh dự bị, HLV phải trả lời hàng loạt câu hỏi. Nếu bị thay sớm, tranh luận lại xuất hiện. Còn việc cho khởi động nhưng không sử dụng đã dẫn tới chính cuộc khủng hoảng hiện tại.

Một cầu thủ quá lớn về tên tuổi đôi khi khiến công việc của HLV phức tạp hơn, dù anh vẫn còn giá trị chuyên môn.

Không Ronaldo, Jesus sẽ dễ chọn đội hình hơn ở điểm đó.

Dễ làm việc hơn chưa chắc dễ thắng hơn

Tuy nhiên, mất Ronaldo không đồng nghĩa Bồ Đào Nha sẽ mạnh hơn.

CR7 vẫn mang lại điều mà mọi HLV đều cần: bàn thắng. Anh không còn pressing mạnh hay duy trì cường độ như Ramos, nhưng khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm vẫn là thứ Bồ Đào Nha có thể cần ở những trận bế tắc.

HLV Jesus cũng chưa từng nói Ronaldo không còn giá trị. Trước trận Na Uy, ông chỉ cho rằng một cầu thủ 41 tuổi phải được quản lý khác với những đồng đội trẻ và không thể chơi 90 phút liên tục sau mỗi ba ngày.

Bài toán vì thế không nằm ở chuyện Ronaldo còn tốt hay không. HLV Jesus phải xác định CR7 còn phù hợp đến đâu với từng kiểu trận đấu.

Bồ Đào Nha từng thắng Na Uy khi Ronaldo không thi đấu, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định đội mạnh hơn khi thiếu anh.

Nếu không còn Ronaldo, HLV Bồ Đào Nha sẽ có nhiều tự do hơn trong cách bố trí hàng công. Ramos có thể phù hợp khi đội cần pressing và những pha chạy sau lưng hàng thủ. João Félix có thể lùi xuống liên kết, còn Rafael Leão mang tới tốc độ ở những khoảng trống lớn.

HLV Jesus cũng có thể thay tiền đạo ở phút 60 mà không phải lo quyết định ấy trở thành chủ đề chính sau trận.

Đó là sự thoải mái về quản trị, nhưng đi kèm với một áp lực khác.

Nếu Bồ Đào Nha thắng, Jesus sẽ được nhìn nhận như người mạnh tay và đúng đắn. Nếu đội chơi bế tắc, câu hỏi về Ronaldo lập tức quay trở lại: liệu một chân sút như CR7 có thể giải quyết tình huống tốt hơn?

Cái bóng Ronaldo vì thế không biến mất chỉ vì anh rời Copenhagen. Nó chỉ chuyển từ trong phòng thay đồ ra bên ngoài.

HLV Jesus có thể không còn phải quản lý cảm xúc của CR7, nhưng vẫn phải đối diện với kỳ vọng của người hâm mộ đã quen nhìn về số 7 mỗi khi Bồ Đào Nha cần bàn thắng.

Bồ Đào Nha từng thắng Na Uy khi Ronaldo không chơi phút nào. Kết quả đó không đủ để chứng minh đội tuyển mạnh hơn khi thiếu anh, nhưng cho thấy Jesus có những lựa chọn khác và hệ thống không nhất thiết phải bắt đầu từ CR7.

Ramos ghi bàn, João Félix cũng lập công và đội vẫn vận hành. Với một HLV đang muốn xây dựng tập thể theo cách riêng, đó là tín hiệu quan trọng.

Nếu Ronaldo thực sự không trở lại, công việc của Jesus có thể nhẹ hơn ở khâu quản trị. Ông không còn phải cân bằng giữa vị thế của một huyền thoại với yêu cầu của từng trận đấu.

Nhưng từ lúc ấy, trách nhiệm cũng rõ ràng hơn. Không còn Ronaldo để hút mọi tranh luận, mọi lựa chọn nhân sự, chiến thuật và kết quả sẽ được nhìn thẳng vào Jesus.

Ronaldo ra đi có thể giúp ông dễ làm việc hơn. Còn Bồ Đào Nha có chơi tốt hơn hay không thì Jesus vẫn phải tự chứng minh trên sân.