Ronaldo nộp đơn xin giảm nhẹ, thoát án phạt cấm thi đấu 6 tháng ở ĐT Bồ Đào Nha

Trải qua một thời gian tiến hành điều tra, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã đưa ra quyết định xử phạt kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo. Cầu thủ siêu sao người Bồ Đào Nha đã tự ý rời khỏi đợt tập trung ĐTQG trong khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10 vừa qua do xuất hiện bất đồng với HLV Jorge Jesus. Dựa trên thông báo chính thức được đăng tải từ LĐBĐ Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ phải nhận mức phạt cấm thi đấu cho ĐTQG trong thời hạn 30 ngày cùng số tiền phạt là 255 euro.

LĐBĐ Bồ Đào Nha đã đưa ra quyết định xử phạt kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo.

Đây có thể nói là án phạt “giơ cao đánh khẽ” của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Nguyên nhân là bởi án phạt tính từ lúc ngày 1/10 nên siêu sao 41 tuổi đã thực hiện án phạt được… 19 ngày ở thời điểm đưa ra án phạt. Điều đó đồng nghĩa với việc CR7 hoàn toàn có thể xuất hiện ở đợt tập trung ĐTQG tháng 11 nếu như muốn.

Bên cạnh đó, khoản tiền 255 euro được coi là con số quá ít so với nguồn thu nhập khổng lồ của chân sút Bồ Đào Nha. Vấn đề được dư luận đặt ra lúc này là nguyên nhân vì đâu án phạt lại đưa ra hai con số kể trên? Liệu LĐBĐ Bồ Đào Nha có đang dành sự ưu ái đặc biệt cho Ronaldo hay không?

Theo Điều 160, khoản 1 của bộ luật do LĐBĐ Bồ Đào Nha ban hành về án kỷ luật cho cầu thủ nêu rõ: “Một cầu thủ đã được triệu tập hợp lệ nhưng tự ý rời bỏ hoặc không có mặt mà không có lý do chính đáng tại một buổi tập luyện, trận đấu, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các đội tuyển quốc gia hoặc liên quan đến việc đại diện thể thao cho FPF (Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha) hay quốc gia Bồ Đào Nha, sẽ phải chịu hình thức kỷ luật đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng; ngoài ra, nếu cá nhân đó là cầu thủ chuyên nghiệp, họ sẽ phải chịu thêm mức phạt tiền từ 5 đến 10 UC (đơn vị tính toán).

Do đó trong trường hợp của Ronaldo, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã giảm bớt một nửa án phạt tiền ở mức thấp nhất (2,5 UC) đồng thời áp dụng mức phạt treo giò cũng ở mức tối thiểu. Lý do cho điều này cũng được LĐBĐ Bồ Đào Nha giải thích công khai. Đó là do Ronaldo đã chủ động gửi đơn xin giảm nhẹ án phạt cùng với 3 lý do được nêu ra cụ thể.

Cristiano Ronaldo và HLV Jesus.

Đó là không có tiền sử kỷ luật trong mùa giải hiện tại hoặc ba mùa giải trước đó, có những đóng góp đáng kể cho môn bóng đá, được ghi nhận vì những thành tích thể thao, và hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật khách quan. CR7 nộp lên hồ sơ thể thao của bản thân với hơn hai trang những danh hiệu đã đạt được trong sự nghiệp.

LĐBĐ Bồ Đào Nha bắt buộc phải cân nhắc và đưa ra phán quyết giảm bớt tất cả các hình phạt xuống một nửa dựa trên Điều 44, khoản 1 thuộc bộ luật kỷ luật của LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Khá nhiều người chê cười CR7 với hành động nộp đơn xin giảm nhẹ án phạt này. Trước đó, siêu sao 41 tuổi từng tự tin tuyên bố “Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ án phạt nào và không xin giảm nhẹ”.

Chi tiết dòng thời gian vụ việc.↵