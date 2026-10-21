Ronaldo nổi giận sau pha đá hỏng phạt đền

Bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp tưởng chừng đã nằm trong tay Ronaldo khi Al Nassr được hưởng phạt đền ở phút 45+6. Tuy nhiên, siêu sao 41 tuổi lại sút bóng chệch cột dọc, khiến anh không giấu được sự tức giận và thất vọng.

Tình huống diễn ra trên sân Al Awwal Park ở Riyadh thuộc vòng 10 Saudi Pro League tối 20/10. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vì Joao Felix bị Mohammed Al Dossary phạm lỗi trong vòng cấm.

Ronaldo bước lên chấm 11m, nhưng cú sút chân phải của anh đi ra ngoài dù thủ môn đối phương đã đổ người sang hướng ngược lại.

Cristiano Ronaldo thất vọng sau khi đá hỏng phạt đền trong trận Al Nassr thắng Neom 1-0, tối 20/10. Ảnh: Al Nassr.

Đáng nói, đây không phải cơ hội ngon ăn duy nhất mà thủ quân Al Nassr bỏ lỡ. Ngay đầu hiệp 2, anh nhận đường chuyền bằng đầu ngon ăn của Sadio Mane nhưng lại sút vọt xà từ cự ly gần.

Đến phút 74, tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục dứt điểm chệch cột trong một tình huống thuận lợi.

Theo thống kê, Ronaldo thực hiện 6 pha dứt điểm, nhiều nhất trận, nhưng không ghi bàn. Đây là sự tương phản đáng chú ý với một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, người đã có 981 bàn thắng trong sự nghiệp và đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn.

Cú sút hỏng trước Neom cũng là lần thứ 37 Ronaldo thất bại trên chấm phạt đền, bên cạnh 184 lần thực hiện thành công. Tỷ lệ chuyển hóa 11m của anh hiện vào khoảng 83%, nhưng giảm còn 70% nếu chỉ xét trong 2 năm gần đây.

Một buổi tối đáng quên trong bối cảnh Ronaldo vừa trải qua rắc rối với đội tuyển Bồ Đào Nha. Hôm 19/10, anh bị Liên đoàn Bóng đá nước này phạt 255 euro và treo giò 30 ngày vì tự ý rời đợt tập trung hồi tháng 9, sau bất đồng với HLV Jorge Jesus về vai trò thi đấu.

Ronaldo sau đó đã lên tiếng xin lỗi đồng đội và người hâm mộ. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên kể từ khi án kỷ luật được công bố lại không mang đến cho anh bàn thắng để giải tỏa những ngày nhiều biến động.

May cho Ronaldo, sự vô duyên của anh không khiến Al Nassr đánh rơi điểm số. Phút 61, Joao Felix nhận đường chuyền của Angelo Gabriel rồi tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà thắng Neom 1-0.

Dù không lập công, Ronaldo vẫn tham gia vào tình huống dẫn đến bàn thắng khi chuyền bóng cho Angelo trước khi đồng đội kiến tạo cho Felix. Anh sau đó ôm 2 cầu thủ này ăn mừng, khép lại trận đấu với niềm vui tập thể dù vẫn chưa thể cải thiện thành tích ghi bàn cá nhân.

Ronaldo ôm đồng đội khi Al Nassr có được bàn thắng trước Neom tại vòng 10 Saudi Pro League 2026-2026. Ảnh: Al Nassr.

Chiến thắng giúp Al Nassr có 22 điểm sau 9 trận, đứng thứ 3 tại Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Qadsiah 3 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Theo lịch, thầy trò HLV Ange Postecoglou làm khách trước Al Faisaly ngày 23/10.