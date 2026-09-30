Ronaldo nổi giận, làm dậy sóng tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo bất mãn vì ngồi dự bị cả trận.

Theo Record, mâu thuẫn xuất phát từ một thỏa thuận được cho là thống nhất trước đợt tập trung này. Ronaldo và Jorge Jesus ban đầu thống nhất rằng tiền đạo 41 tuổi sẽ thi đấu cả hai trận trên sân nhà của tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, kế hoạch sau đó thay đổi. HLV Jesus muốn Ronaldo góp mặt trong trận thắng Na Uy 2-1 ở Nations League hôm 28/9 và thông báo rằng anh sẽ được tung vào sân trong hiệp hai.

Dù vậy, kịch bản ấy cuối cùng không xảy ra. Ronaldo phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt trận. Ban huấn luyện Bồ Đào Nha giải thích quyết định không đưa anh vào sân xuất phát từ những diễn biến chiến thuật trên sân.

Cách xử lý đó khiến Ronaldo không hài lòng. Theo Record, đội trưởng Bồ Đào Nha cảm thấy thỏa thuận trước đó không được thực hiện và muốn làm rõ tình hình với HLV Jesus.

Ronaldo được cho là yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với HLV Jesus cùng ban lãnh đạo FPF. Mục đích của cuộc trao đổi là giải quyết những bất đồng hiện tại, đồng thời xác định rõ vị trí của anh trong kế hoạch của đội tuyển.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong phòng thay đồ Bồ Đào Nha dù bước sang tuổi 41. Gần nhất, CR7 không tham gia buổi tập chung của Bồ Đào Nha. Anh trở về khách sạn để thực hiện giáo án thể lực cá nhân. FPF sau đó khẳng định quyết định này không liên quan đến chấn thương.

Hiện chưa rõ cuộc gặp giữa Ronaldo, Jesus và FPF sẽ diễn ra vào thời điểm nào, cũng như liệu hai bên có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung hay không. Điều chắc chắn là Ronaldo muốn làm rõ vai trò của mình trong giai đoạn tiếp theo của đội tuyển.

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