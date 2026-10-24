Ronaldo nhường giải Cầu thủ hay nhất cho đồng đội

Khi được xướng tên nhận giải Cầu thủ hay nhất trận, tiền đạo người Bồ Đào Nha bất ngờ từ chối vinh dự cá nhân. Đội trưởng Al Nassr chủ động tìm đến tiền đạo Abdullah Al-Hamdan, dẫn đồng đội lên nhận phần thưởng thay mình.

Hai cầu thủ vui vẻ bắt tay, chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, chân sút 41 tuổi còn nhường vị trí để Abdullah Al-Hamdan một mình chụp ảnh cùng danh hiệu. Khoảnh khắc hiếm thấy ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đội trưởng Cristiano Ronaldo và Abdullah Al-Hamdan trong trận Al Nassr hạ Al Faisaly 3-1 hôm 23/10. Ảnh: Akhbarr24.

Quyết định của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng không phải ngẫu nhiên. Trong trận thắng Al Faisaly trên sân Majmaah Sports City, tiền đạo Abdullah Al-Hamdan góp công lớn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Được HLV Ange Postecoglou trao cơ hội đá chính, cầu thủ người Ả Rập Xê-út mở tỷ số ngay phút 4 bằng cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm.

Đến phút 79, khi Al Nassr đang dẫn 2-1, ngôi sao Abdullah Al-Hamdan tiếp tục ghi dấu ấn. Tiền đạo 27 tuổi kiến tạo để Angelo Gabriel lập công, dập tắt hy vọng giành điểm của đội chủ nhà. Anh còn có đường chuyền giúp Ronaldo đưa bóng vào lưới ở phút 52, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bản thân cựu cầu thủ Man Utd cũng có một trận đấu nổi bật. Phút 49, tiền đạo 41 tuổi bật cao đón quả đá phạt của Joao Felix, đưa bóng vào lưới Al Faisaly. Dù tình huống gây tranh cãi vì bóng chạm hậu vệ Andrei Girotto, Ban tổ chức Saudi Pro League vẫn ghi nhận bàn thắng cho đội trưởng Al Nassr.

Theo đó, Ronaldo đã có 982 bàn trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 18 pha lập công. Tuy nhiên, một số nền tảng thống kê độc lập lại xác định đây là bàn phản lưới nhà của hậu vệ Al Faisaly.

Giữa những con số gắn liền với hành trình chinh phục kỷ lục của tiền đạo người Bồ Đào Nha, việc chủ động nhường danh hiệu cá nhân cho đồng đội càng gây chú ý. Đặc biệt, Abdullah Al-Hamdan vốn thường đóng vai trò dự bị cho Ronaldo kể từ khi chuyển đến Al Nassr từ Al Hilal hồi tháng 2/2026.

Nhận phần thưởng từ chính người đàn anh, tiền đạo Abdullah Al-Hamdan không giấu được niềm vui. "Được sát cánh cùng một huyền thoại bóng đá là vinh dự lớn với tôi. Hy vọng điều này sẽ tiếp thêm động lực để tôi cống hiến nhiều hơn", anh chia sẻ với kênh Thmanyah.

Tiền đạo Al Nassr còn cho biết Ronaldo thường xuyên hướng dẫn, động viên các cầu thủ trẻ. Với anh, sự ghi nhận từ người đội trưởng không chỉ có ý nghĩa sau một trận thắng, mà còn là nguồn khích lệ cho chặng đường phía trước.

Chiến thắng trước Al Faisaly giúp Al Nassr nâng tổng điểm lên 25 sau 10 trận, tiếp tục cuộc đua vô địch Saudi Pro League 2026-2027.