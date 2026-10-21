Ronaldo nhận án phạt 'không đủ gãi ngứa'

Ronaldo: “Có nhầm không đấy”?

Theo báo A Bola (Bồ Đào Nha), Hội đồng kỷ luật của FPF đã quyết định cấm Ronaldo Thi đấu cho tuyển quốc gia 1 tháng và kèm phạt tiền 255 euro.

Hình phạt này được đánh giá là “có cũng như không”, thậm chí “chưa đủ gãi ngứa” đội trưởng đội tuyển áo bã trầu. Bởi, số tiền Ronaldo phải nộp là quá nhỏ so với thu nhập (208 triệu euro/năm ở Al Nassr), tương đương 0,00012% mức lương hằng năm và CR7 chỉ mất 38,6 giây là đủ tiền nộp phạt.Tiếp theo, Ronaldo đã được trừ 19 ngày từ giai đoạn đình chỉ tạm thời, chỉ còn 11 ngày án phạt. Bồ Đào Nha đến giữa tháng 11 mới đá trở lại, có nghĩa là án treo giò 30 ngày không khiến Ronaldo lỡ trận nào.

Trước án phạt, Ronaldo chỉ chia sẻ những hình ảnh tập luyện ở Al Nassr kèm dòng trạng thái ngắn gọn “Putting in the work” (Tạm dịch: Đang nỗ lực tập luyện) cùng biểu tượng ngọn lửa.