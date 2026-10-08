Ronaldo 'muối mặt' vì câu nói 15 năm trước

15 năm sau, Ronaldo rơi đúng vào "vết xe đổ" của Carvalho.

Năm 2011, Ronaldo lên tiếng ủng hộ HLV Paulo Bento khi Carvalho bất ngờ rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha vì không được đá chính. Khi ấy, Ronaldo khẳng định không ai có suất chắc chắn ở đội tuyển và mọi cầu thủ phải chấp nhận quyết định của HLV.

"Không ai có một vị trí được đảm bảo ở tuyển quốc gia. Ai chơi tốt nhất và được HLV lựa chọn sẽ ra sân", Ronaldo nói vào thời điểm đó. Không lâu sau, anh tiếp tục đề cập đến trường hợp Carvalho: "Anh ấy đã mắc sai lầm, nhưng tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm".

Carvalho khi ấy cho rằng mình bị Bento "thiếu tôn trọng" sau khi bị gạt khỏi đội hình. Cựu ngôi sao Chelsea sau đó tuyên bố rút khỏi đội tuyển và chỉ trở lại khi Bento bị sa thải. 15 năm trôi qua, Ronaldo lại rơi vào tình huống có nhiều điểm tương đồng.

Ngôi sao 41 tuổi vừa rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Ronaldo không được sử dụng ở trận gặp Na Uy, dù khởi động từ đầu hiệp hai. Trước đó, anh cho biết mình được hứa sẽ chơi trọn 90 phút ở trận gặp Xứ Wales nhưng bị thay ra ngay sau phút 60.

Trong tuyên bố dài 1.996 từ, Ronaldo cáo buộc HLV Jesus không giữ lời. Dù vậy, Ronaldo khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ án phạt nào có thể được đưa ra.

Cá nhân Ronaldo hiện có 979 bàn thắng trong sự nghiệp và vẫn hướng tới bàn thứ 1.000, mục tiêu mà anh đặc biệt muốn hoàn thành trong màu áo tuyển quốc gia. Đáng chú ý, CR7 khả năng đứng trước nguy cơ nhận án phạt vì tự ý rời tuyển.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.