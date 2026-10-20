Ronaldo mất thu nhập 38 giây để đóng phạt việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Siêu sao 41 tuổi về mặt kỹ thuật đã bị các quan chức bóng đá Bồ Đào Nha treo giò một tháng. Tuy nhiên, theo truyền thông nước này, án phạt được tính lùi về ngày 30/9, thời điểm Ronaldo có hành động phản ứng gay gắt.

Điều đó đồng nghĩa với việc án treo giò sẽ kết thúc trước khi Bồ Đào Nha thi đấu trận tiếp theo gặp Đan Mạch vào ngày 14/11. Như vậy, HLV Jorge Jesus vẫn có thể sử dụng Ronaldo ở trận đấu này.

Trong khi đó, khoản tiền phạt ít ỏi 215 bảng chỉ tương đương khoảng 38 giây thu nhập của Ronaldo. Siêu sao đang khoác áo Al-Nassr được cho là kiếm khoảng 488.000 bảng mỗi ngày tại CLB Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo sẽ không phải nghỉ thi đấu bất kỳ trận nào và chỉ bị phạt 215 bảng Anh sau vụ tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng trước. Ảnh: Facebook Cristiano Ronaldo

Vụ việc từng đe dọa chấm dứt sự nghiệp quốc tế của Ronaldo, gây xáo trộn đội tuyển quốc gia và làm suy yếu quyền lực của HLV Jorge Jesus. Ronaldo tức giận sau khi phải ngồi dự bị dù đã khởi động trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy ngày 27/9 tại Nations League. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm thi đấu quốc tế, chủ nhân năm Quả bóng Vàng phải ngồi dự bị cả trận mà không được vào sân.

Điều này khiến Ronaldo bỏ ba buổi tập và tự ý rời đội tuyển trước hai trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha trong đợt tập trung quốc tế. Anh cùng gia đình rời đi bằng máy bay riêng, bay sang Tây Ban Nha. Ronaldo thậm chí không theo dõi trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha gặp Na Uy, bởi khi đó anh đã lên máy bay cùng gia đình.

Cựu tiền đạo Manchester United cũng không hài lòng với cách HLV Jorge Jesus xử lý cuộc họp báo sau quyết định không sử dụng anh. Ronaldo cho rằng HLV Jesus đã không thực hiện lời hứa xin lỗi người dân Bồ Đào Nha và các đồng đội vì để anh ngồi ngoài. Anh khẳng định mình từng được bảo đảm sẽ thi đấu 30 phút trước Na Uy, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thuyết phục anh không giã từ đội tuyển sau World Cup.

Thậm chí, Ronaldo từng đề nghị giải nghệ nếu đó là mong muốn của HLV trưởng và người đứng đầu liên đoàn. Tuy nhiên, cả hai đều nhắc lại rằng họ vẫn muốn anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Cuối cùng, HLV Jorge Jesus đã chứng minh quyết định không sử dụng Ronaldo là có cơ sở. Nhà cầm quân này toàn thắng cả bốn trận kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, đồng thời giúp đội tuyển vận hành cân bằng hơn.

Chiến lược gia 72 tuổi giữ thái độ điềm tĩnh xuyên suốt vụ việc và khẳng định Ronaldo luôn được chào đón trở lại. Các đồng đội của siêu sao này cũng công khai ủng hộ quan điểm đó.

Dù vậy, Ronaldo đã công bố một tuyên bố dài 1.996 từ, chỉ trích HLV Jesus vì những lời hứa không được thực hiện. Anh cho biết nhà cầm quân này từng đồng ý đưa ra lời xin lỗi gồm tám điểm, nhận trách nhiệm về việc để anh ngồi dự bị sau thỏa thuận được cho là đã có trước đó.

HLV Jesus thừa nhận ông mắc sai lầm khi yêu cầu Ronaldo khởi động nhưng cuối cùng không tung anh vào sân. Tuy nhiên, ông đưa ra cách lý giải khác về diễn biến sự việc.

“Trận đấu tại Na Uy không nằm trong kế hoạch ban đầu mà tôi dành cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Cristiano đã hồi phục thể lực sau trận đầu tiên và cảnh báo rằng có thể tôi sẽ cần sử dụng cậu ấy. Cristiano đã đồng ý”, HLV Jesus giải thích.

Ông nhấn mạnh rằng vị thế của cầu thủ không đồng nghĩa với việc họ được ưu tiên trong các quyết định chuyên môn. “Vị thế không mang lại cho cầu thủ đặc quyền. Vị thế là sự tôn trọng dành cho sự nghiệp của họ. Tôi luôn dành sự tôn trọng đó cho Cris. Tôi luôn đặt vấn đề chuyên môn và kế hoạch lên hàng đầu. Kế hoạch được xây dựng cùng cầu thủ, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng là tôi. Các cầu thủ đều biết điều đó, ngay cả các chủ tịch cũng vậy. Chủ tịch quản lý CLB, còn tôi chịu trách nhiệm với đội bóng”, ông nói.

Một trong những yêu cầu của Ronaldo là HLV Jesus phải thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm khi yêu cầu một cầu thủ có tầm vóc như Pele hay Maradona khởi động nhưng không cho vào sân, đồng thời tuyên bố sẽ không lặp lại điều đó nếu được làm lại.

HLV Jesus dường như đã đáp ứng một phần yêu cầu khi nhắc đến Pele và Maradona trong cuộc họp báo, đồng thời thừa nhận sai sót trong cách xử lý tình huống. Tuy nhiên, ông tiếp tục khẳng định quyền quyết định chuyên môn của mình sẽ không thay đổi, bất kể danh tiếng của cầu thủ.

“Tôi đã nói với Cris rằng cậu ấy sẽ không thi đấu trong hai trận này”, HLV Jesus cho biết. “Tôi nghĩ rằng trong trận đấu, có thể tôi sẽ cần đến cậu ấy, vì vậy tôi yêu cầu cậu ấy khởi động. Nhưng cuối cùng tôi không đưa cậu ấy vào sân.

Bất kỳ cầu thủ nào phải khởi động trong 20 hoặc 30 phút rồi không được thi đấu đều không vui. Với Cris, cảm giác đó còn lớn hơn. Với Pele hay Maradona cũng vậy, bởi vị thế của họ.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi yêu cầu cậu ấy khởi động ở phút 45. Khi đó, tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Đó là sai lầm của tôi. Lẽ ra tôi nên yêu cầu cậu ấy khởi động muộn hơn khoảng 15 phút”.

HLV Jesus nói thêm: “Diễn biến trận đấu quyết định những gì tôi sẽ làm. Tôi nghĩ rằng mình đã trao đổi với cậu ấy về khả năng cần sử dụng trong những phút cuối. Nhưng trận đấu lại diễn ra theo cách khác và tôi không tung cậu ấy vào sân.

Tôi có thể hứa bất cứ điều gì mình muốn. Tôi là HLV, tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không thi đấu, nhưng vẫn có thể ngồi dự bị. Tôi nhìn nhận trận đấu theo cách của mình và quyết định không sử dụng cậu ấy. Sẽ không bao giờ có cầu thủ nào thay đổi được quyết định của tôi. Không bao giờ”.

Một yêu cầu khác của Ronaldo là HLV Jesus phải công khai khẳng định mong muốn tiếp tục sử dụng anh trong đội tuyển quốc gia, với thông điệp: “Tôi muốn Cristiano ở đội tuyển quốc gia. Không chỉ muốn một chút, tôi thực sự rất muốn cậu ấy”.

Tuy nhiên, HLV Jesus không đề cập trực tiếp đến yêu cầu này trong những phát biểu trước truyền thông, cũng như không nhấn mạnh tình yêu của Ronaldo dành cho đội tuyển.

Xuyên suốt vụ việc, cựu HLV Al-Nassr vẫn giữ thái độ ôn hòa khi nói về Ronaldo. Ông giải thích: “Cris có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Ở đợt triệu tập tiếp theo, nếu Cris vẫn thi đấu và muốn trở lại đội tuyển quốc gia, tại sao lại không?

Có sự oán giận nào không ư? Không có gì cả. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Theo tôi, mọi chuyện rất dễ giải quyết. Khi nào giải quyết được? Tôi không biết. Trận đấu đã kết thúc và chỉ sau đó chúng ta mới biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi. Để hai người đạt được thỏa thuận, cả hai phải nói chuyện và cùng đồng ý. Tôi không thể quyết định thay cậu ấy”.

HLV Jesus cũng cho rằng sự việc trở nên nghiêm trọng một phần vì Ronaldo là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. “Chỉ vì đó là cậu ấy, có lẽ cũng đúng khi mọi người phản ứng như vậy bởi cậu ấy là một biểu tượng, nên chuyện khởi động rồi không được vào sân mới trở thành vấn đề lớn. Có bao nhiêu cầu thủ khởi động trong một trận đấu nhưng cuối cùng không thi đấu? Liệu có vấn đề gì không? Không.

Với Cris, mọi chuyện khác biệt vì cậu ấy là một biểu tượng. Nhưng với tôi, đây không phải vấn đề lớn. Nếu Cris muốn trở lại và vẫn thi đấu cho Al-Nassr, cậu ấy sẽ có mặt trong đợt triệu tập tiếp theo. Chúng tôi đã nói chuyện trước đợt tập trung này và có thể tiếp tục trao đổi trước đợt tiếp theo. Quyết định cuối cùng thuộc về Cris”.

Như vậy, dù chỉ phải nộp khoản tiền phạt 215 bảng và không bỏ lỡ trận đấu nào của Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tiếp theo, tương lai của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia vẫn phụ thuộc vào việc anh có muốn tiếp tục thi đấu hay không, cũng như khả năng giải quyết bất đồng với HLV Jorge Jesus.