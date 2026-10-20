Ronaldo mất 39 giây kiếm đủ tiền nộp phạt

Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha.

Ngày 19/10, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định treo giò Cristiano Ronaldo 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 9. Án kỷ luật nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt khi số tiền phạt quá nhỏ so với thu nhập của siêu sao 41 tuổi.

Theo A Bola, Ronaldo nhận khoảng 208 triệu euro mỗi năm tại Al Nassr, chưa tính các khoản thưởng. Với mức thu nhập này, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ cần khoảng 39 giây để kiếm đủ tiền nộp phạt. Khoản 255 euro thậm chí chưa bằng 0,0002% lương năm của anh.

Truyền thông chê án phạt quá nhẹ

A Bola dẫn lại phản ứng của nhiều tờ báo quốc tế sau quyết định từ FPF. Kênh NTV của Đức gọi mức phạt dành cho Ronaldo là "lố bịch", trong khi Voetbal International của Hà Lan nhận xét án treo giò chỉ mang tính tượng trưng. Báo GloboEsporte của Brazil cũng đặt câu hỏi về hiệu quả răn đe của hình thức kỷ luật này.

Đáng chú ý, Ronaldo gần như không phải nghỉ thêm trận nào vì phần lớn thời gian đình chỉ đã được tính từ khi anh rời đội tuyển. Tiền đạo Al Nassr dự kiến đủ điều kiện trở lại trong đợt tập trung tháng 11, nếu tiếp tục được triệu tập.

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 30/9, khi Ronaldo tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Anh được cho là không hài lòng với cách sử dụng nhân sự của ban huấn luyện, đặc biệt sau trận gặp Na Uy.

Với thu nhập tại Al Nassr, Ronaldo chỉ cần khoảng 39 giây để kiếm đủ tiền nộp phạt.

Theo hồ sơ kỷ luật, Ronaldo đã gọi điện cho Chủ tịch FPF Pedro Proença để thông báo quyết định rời đội tuyển. Anh giải thích rằng bản thân không còn ở trạng thái tinh thần phù hợp để tiếp tục tập trung cùng đội.

Ronaldo được xem xét giảm nhẹ án phạt

FPF xác định Ronaldo vi phạm quy định khi rời đội tuyển mà chưa được cho phép. Tuy nhiên, cơ quan kỷ luật xem xét những đóng góp của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha, cùng việc thừa nhận sai phạm và công khai xin lỗi hôm 6/10, trước khi quyết định mức phạt 30 ngày.

Truyền thông Bồ Đào Nha cũng nhắc lại trường hợp Ricardo Carvalho năm 2011. Cựu trung vệ Real Madrid từng bị đình chỉ một năm vì tự ý rời đội tuyển sau khi biết mình không được đá chính. Dù hai vụ việc có những tình tiết khác nhau, khoảng cách giữa các mức phạt vẫn khiến dư luận chú ý.

Ronaldo có thể trở lại tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11, khi đội bóng chuẩn bị gặp Đan Mạch và Xứ Wales. Tuy nhiên, quyết định triệu tập anh vẫn thuộc về HLV Jorge Jesus.

Với một cầu thủ có thu nhập hàng trăm triệu euro mỗi năm, khoản phạt 255 euro gần như không đáng kể về tài chính. Điều khiến dư luận tranh luận nhiều hơn là liệu án đình chỉ 30 ngày có đủ sức răn đe hành vi tự ý rời đội tuyển của một cầu thủ giữ vai trò đội trưởng.