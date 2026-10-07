Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Cristiano Ronaldo vừa công bố bức thư dài giải thích những diễn biến dẫn tới quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung vừa qua. Động thái được đưa ra gần một tuần sau khi đội trưởng 41 tuổi bất ngờ rời đội trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Theo Ronaldo, sau World Cup 2026, anh từng chuẩn bị một bức thư gửi người hâm mộ Bồ Đào Nha khi chính thức chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca đã đề nghị anh cân nhắc tiếp tục thi đấu. Ronaldo cho biết, ông Proenca sau đó cũng hỏi ý kiến anh về việc bổ nhiệm Jorge Jesus và anh ủng hộ lựa chọn này.

Mâu thuẫn, theo lời Ronaldo, xuất hiện trong đợt tập trung cuối tháng 9. Tiền đạo 41 tuổi cho biết giữa anh và huấn luyện viên Jorge Jesus đã có kế hoạch quản lý thời lượng thi đấu nhằm bảo đảm thể trạng. Ronaldo cho rằng anh được thông báo có thể thi đấu khoảng 30 phút trong trận gặp Na Uy, nhưng cuối cùng chỉ khởi động mà không được tung vào sân.

Sau trận đấu, Ronaldo cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi và thống nhất cách giải thích sự việc trước công chúng. Tuy nhiên, đội trưởng Bồ Đào Nha cho rằng những nội dung đã thống nhất không được huấn luyện viên Jorge Jesus truyền đạt như cam kết trong cuộc họp báo sau đó.

Ronaldo coi đây là sự đổ vỡ về niềm tin và là nguyên nhân trực tiếp khiến anh quyết định rời đợt tập trung trước trận gặp Đan Mạch.

“Việc không giữ lời, đối với tôi, có tác động mang tính quyết định”, Ronaldo giải thích trong thông điệp của mình. Anh cho rằng việc tiếp tục ở lại trong hoàn cảnh đó có thể ảnh hưởng tới tập thể nên đã thu xếp hành lý và rời đội.

Dù giải thích nguyên nhân, Ronaldo không né tránh trách nhiệm đối với quyết định của mình. Đội trưởng Bồ Đào Nha gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và các đồng đội, đồng thời cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cần xem xét và xử lý hành động rời đội của anh theo quy định.

Ronaldo nhấn mạnh tư cách đội trưởng càng khiến trách nhiệm của anh lớn hơn, thay vì trở thành lý do để được đối xử khác biệt. “Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi biết hành động phải có hậu quả”, tiền đạo 41 tuổi viết.

Đáng chú ý, Ronaldo bác bỏ những suy đoán rằng sự việc vừa qua đồng nghĩa với việc anh chuẩn bị khép lại sự nghiệp quốc tế. Tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha cho biết vẫn đặt mục tiêu cạnh tranh thay vì chỉ chờ một trận đấu chia tay.

Theo Ronaldo, nếu duy trì thể trạng tốt, được thi đấu thường xuyên ở cấp câu lạc bộ và hoàn thành án kỷ luật có thể được áp dụng, anh vẫn sẵn sàng trở lại để “cạnh tranh và chiến thắng” cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trước khi Ronaldo công bố bức thư, huấn luyện viên Jorge Jesus cũng để ngỏ khả năng tiền đạo 41 tuổi trở lại. Sau chiến thắng trước Na Uy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi sự việc là một “hiểu lầm” và cho biết cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở nếu Ronaldo tiếp tục thi đấu và mong muốn trở lại.

Tuy nhiên, Jorge Jesus phủ nhận việc có những thỏa thuận như Ronaldo mô tả. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đến nay cũng chưa đưa ra phản hồi cụ thể về những nội dung được đội trưởng đội tuyển đề cập trong bức thư. Vì vậy, những chi tiết liên quan các cuộc trao đổi riêng giữa Ronaldo và huấn luyện viên hiện mới phản ánh phiên bản sự việc từ phía tiền đạo 41 tuổi.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục khoác áo và ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha với 234 trận và 146 bàn thắng. Những tuyên bố mới nhất cho thấy, bất chấp những bất đồng vừa qua, anh chưa có ý định khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong 4 trận đấu đầu tiên dưới triều đại Huấn luyện viên Jorge Jesus, thay Roberto Martinez từ sau World Cup 2026, Đội tuyển Bồ Đào Nha đã toàn thắng (Wales 1-0, Na Uy 2-1, Đan Mạch 4-2, Na Uy 2-1), trong đó có 3 trận đấu mà Ronaldo vắng mặt, còn tiền đạo thay thế anh là Goncalo Ramos ghi bàn trong cả 3 trận đấu đó.