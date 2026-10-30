Ronaldo lập hat-trick nhưng chưa hết tranh cãi

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

Trong trận đấu thuộc vòng 12 Saudi Pro League sáng 30/10, Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Al Khaleej. Đáng chú ý, màn trình diễn này cũng khiến giới thống kê một lần nữa chú ý đến tranh cãi xoay quanh pha lập công của anh trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 hôm 23/10.

Nếu bàn thắng ấy được công nhận, CR7 hiện sở hữu 885 pha lập công trong sự nghiệp, đồng nghĩa chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 115 lần ghi bàn. Tuy nhiên, không phải mọi hệ thống thống kê đều chấp nhận con số này. Một số nguồn dữ liệu vẫn loại bỏ pha lập công trước Al Faisaly khỏi thành tích của tiền đạo 40 tuổi, khiến tổng số bàn thắng của anh chỉ dừng ở mức 884.

Ronaldo tiệm cận cột mốc 1.000 bàn thắng.

Nguyên nhân xuất phát từ tình huống bóng chạm nhẹ vào một cầu thủ đối phương trước khi đi vào lưới. Điều đó lập tức tạo ra tranh luận về việc liệu Ronaldo có xứng đáng được tính bàn thắng hay không, hay pha lập công cần được ghi nhận cho một cầu thủ khác.

Theo thông tin được công bố về vụ việc, báo cáo của trọng tài cùng hồ sơ từ ban tổ chức Saudi Pro League đã ghi nhận bàn thắng thuộc về Ronaldo. Đây là cơ sở để giải đấu cộng pha lập công nói trên vào thành tích chính thức của đội trưởng Al Nassr. Dù vậy, một số đơn vị thống kê độc lập vẫn giữ nguyên quan điểm không tính bàn thắng này.

Sự khác biệt chỉ là một pha lập công, nhưng lại khiến cuộc đua chạm mốc 1.000 bàn của Ronaldo trở nên đáng chú ý hơn. Với cách tính 885 bàn, anh cần thêm 115 bàn. Nhưng nếu sử dụng thống kê 884 bàn, con số cần thiết là 116.

Dù tồn tại tranh cãi, Ronaldo vẫn đang hướng đến một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trước đó, anh cũng vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu Quả bóng vàng hay nhất lịch sử.