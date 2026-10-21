Ronaldo làm dậy sóng bóng đá Bồ Đào Nha

FPF hứng bão chỉ trích vì án phạt quá nhẹ cho CR7.

FPF tưởng như khép lại cuộc khủng hoảng liên quan đến Ronaldo, nhưng án phạt nhẹ tay dành cho đội trưởng tuyển quốc gia lại châm ngòi cho làn sóng chỉ trích mới. Không chỉ khiến giới chuyên môn bất bình, quyết định này còn làm dấy lên lo ngại mâu thuẫn giữa Ronaldo và các quan chức bóng đá nước nhà ngày càng khó hàn gắn.

Hôm 30/9, Ronaldo gây xôn xao khi rời nơi tập trung của đội tuyển, chỉ một ngày trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Dù thiếu vắng CR7, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng 4-2. Tuy nhiên, những phát biểu được cho là gay gắt của siêu sao 41 tuổi nhắm vào ban huấn luyện khiến FPF rơi vào tình thế khó xử.

Sau quá trình xem xét, ủy ban kỷ luật xác định Ronaldo cố tình vi phạm quy định theo khoản 1, Điều 160 và quyết định treo giò 30 ngày, đồng thời phạt tiền 255 euro. Mức kỷ luật này lập tức gây phản ứng bởi bị đánh giá quá nhẹ so với tính chất vụ việc.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, nếu tính thời hạn treo giò từ ngày 30/9, Ronaldo chỉ còn khoảng 10 ngày chịu án. Điều đó mở ra khả năng anh trở lại ở đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị cho các trận gặp Đan Mạch ngày 14/11 và Xứ Wales ngày 17/11.

Đáng chú ý, khoản phạt 255 euro gần như không đáng kể so với thu nhập được ước tính khoảng 200 triệu euro mỗi năm của Ronaldo tại Al Nassr. Nhiều ý kiến cho rằng hình phạt mang tính tượng trưng, không đủ sức răn đe đối với một cầu thủ giữ vai trò thủ lĩnh đội tuyển.

Theo báo O Jogo, ban kỷ luật cân nhắc những đóng góp lớn của Ronaldo cho bóng đá, thành tích thể thao và hồ sơ kỷ luật không có vi phạm trong mùa giải hiện tại cùng ba mùa trước đó. Dù vậy, những lý do này không thể dập tắt tranh cãi, trái lại còn khiến FPF bị nghi ngờ ưu tiên bảo vệ mối quan hệ với ngôi sao lớn nhất của mình.

Ronaldo khiến FPF khó xử.

Cựu danh thủ Luis Figo công khai phản đối quyết định trên. Chia sẻ với Foot Mercato, ông gọi án phạt là "lố bịch", cho rằng hình thức kỷ luật không đủ sức ngăn những hành vi tương tự tái diễn, đặc biệt khi người vi phạm là đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Báo Đức Bild cũng đánh giá đây là quyết định quá nhẹ tay. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của FPF lúc này không nằm ở án phạt, mà ở nguy cơ Ronaldo từ chối trở lại đội tuyển.

Rui Santos, người dẫn chương trình của CNN Portugal, tiết lộ Ronaldo không còn mặn mà với việc khoác áo đội tuyển và cảm thấy bản thân bị đối xử bất công. Theo Santos, siêu sao này tin rằng anh chưa được biết toàn bộ sự thật và cảm thấy bị phản bội.

Chủ tịch FPF Pedro Proenca được cho là liên tục tìm cách liên lạc với Ronaldo, gửi thông điệp nhằm mở lại đối thoại và giải quyết bất đồng. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa mang lại kết quả khi niềm tin giữa hai bên suy giảm nghiêm trọng.

Án phạt nhẹ có thể giúp Ronaldo sớm đủ điều kiện trở lại, nhưng không thể bảo đảm anh sẽ nhận lời triệu tập. Nếu mối quan hệ tiếp tục rạn nứt, Bồ Đào Nha có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng lớn hơn, với tương lai của CR7 trở thành dấu hỏi chưa có lời giải.