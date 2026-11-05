Ronaldo không muốn trở lại tuyển Bồ Đào Nha vì Jorge Jesus?

Ronaldo không trao đổi với Jorge Jesus trước khi công bố quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha, theo A Bola.

Theo tiết lộ của nhà báo Irene Palma trên A Bola ngày 5/11, Ronaldo đã thông báo quyết định giã từ đội tuyển quốc gia cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proença, nhưng không trao đổi với HLV Jorge Jesus.

Đáng chú ý, Ronaldo lựa chọn công bố quyết định ngay trước thời điểm HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập ngày 6/11. Tiền đạo 41 tuổi biết mình nằm trong kế hoạch của HLV trưởng cho hai trận Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales, nhưng không muốn trở lại đội tuyển khi Jesus vẫn tại vị.

A Bola khẳng định hai người không liên lạc kể từ ngày 30/9, thời điểm Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen. Cuộc gặp có sự tham gia của Chủ tịch Pedro Proença sáng hôm ấy cũng là lần cuối tiền đạo Al Nassr trao đổi trực tiếp với HLV Jesus.

HLV Jesus muốn Ronaldo trở lại

Trái với quyết định của Ronaldo, HLV Jesus không có ý định loại học trò khỏi đội tuyển. Theo A Bola, nhà cầm quân 71 tuổi vẫn đánh giá cao năng lực của CR7 và đã chuẩn bị đưa anh trở lại danh sách triệu tập tháng 11.

Thông tin này cũng được A Bola xác nhận ngày 27/10, khi một nguồn tin từ FPF cho biết Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ. Án treo giò 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển cũng kết thúc trước đợt tập trung tiếp theo, đồng nghĩa anh đủ điều kiện trở lại.

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 234 trận và 146 bàn thắng, khép lại hành trình kéo dài từ tháng 8/2003.

Từ đầu tháng 10, HLV Jesus nhiều lần công khai mong muốn hàn gắn quan hệ. Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, ông khẳng định Ronaldo vẫn có thể được triệu tập nếu muốn trở lại. HLV người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh những nguyên tắc quản lý đội bóng không thể thay đổi chỉ vì một cá nhân.

Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ trận gặp Na Uy cuối tháng 9. Ronaldo phải ngồi dự bị suốt 90 phút dù cho rằng Jesus từng hứa sẽ sử dụng anh khoảng 30 phút trong hiệp hai.

Không hài lòng với cách xử lý của HLV trưởng, Ronaldo rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch. Trong thông điệp công bố ngày 6/10, tiền đạo Al Nassr cáo buộc Jesus không thực hiện những điều đã thống nhất giữa hai người, đồng thời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ.

HLV Jesus phủ nhận việc có thỏa thuận như Ronaldo đề cập. Bất đồng không được giải quyết, dù FPF nhiều lần tìm cách đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Cuộc chia tay sau 23 năm

Theo A Bola, cả HLV Jesus lẫn Chủ tịch Proença đều không muốn Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế theo cách này. Tuy nhiên, những nỗ lực thuyết phục tiền đạo 41 tuổi không mang lại kết quả.

Tờ báo Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo muốn rời đội tuyển khi vẫn giữ vai trò đá chính, thay vì chấp nhận vị trí dự bị. Sự khác biệt trong quan điểm sử dụng cầu thủ được xem là nguyên nhân quan trọng khiến mối quan hệ giữa anh và Jesus không thể hàn gắn.

Trước đó, bình luận viên Jose Manuel Delgado của A Bola từng nhận định Ronaldo khó trở lại đội tuyển chừng nào Jesus còn làm HLV trưởng. Theo ông, những lời giải thích của CR7 hồi đầu tháng 10 cho thấy cuộc xung đột đã vượt khỏi phạm vi một bất đồng chuyên môn thông thường.

Dù vậy, Ronaldo không trực tiếp nhắc đến HLV Jesus hay giải thích mâu thuẫn trong thông điệp chia tay ngày 5/11. Anh dành phần lớn nội dung để tri ân đồng đội, ban huấn luyện, gia đình và người hâm mộ sau 23 năm khoác áo đội tuyển.

Ronaldo khép lại hành trình quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng, cùng chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu Nations League vào các năm 2019, 2025.

FPF tuyên bố sẽ tổ chức lễ tôn vinh xứng đáng với những đóng góp của Ronaldo. Tuy nhiên, cuộc chia tay vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha kết thúc sự nghiệp quốc tế giữa những tranh cãi với HLV trưởng.