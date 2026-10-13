Ronaldo: Không cần bàn cãi, tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử!

Đầu tiên, Ronaldo chỉ trích dư luận vì đã đánh giá quá thấp hiệu suất ghi bàn lẫn phong độ bền bỉ mà anh duy trì ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. "Người ta không đánh giá đúng phong độ hiện tại của tôi cũng như những bàn thắng mà tôi từng ghi được. Tôi đánh đầu tốt, sút phạt tốt, chạy nhanh, khỏe và bật nhảy cao cũng hay. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn mình cả", cầu thủ 41 tuổi nhấn mạnh.

"Dù tôi ghi 920 bàn, 925 bàn hay 930 bàn, thì cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá vẫn là tôi, không có gì phải bàn cãi về điều này. Những con số đã nói lên tất cả. Nếu chạm mốc 1.000 bàn thắng, đó sẽ là điều tuyệt vời và là mục tiêu đáng chinh phục, nhưng tôi không nghĩ quá xa về tương lai".

Phát biểu ngạo nghễ trên nối dài chuỗi ồn ào truyền thông bủa vây CR7 những ngày qua. Trước đó, chân sút sinh năm 1985 đã công khai công kích HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus. Anh cho rằng nhà cầm quân này "liên tục nuốt lời hứa" khiến anh đùng đùng rời khỏi đội tuyển trong thời gian tham dự UEFA Nations League.

Ronaldo tự khẳng định anh giỏi ở mọi khía cạnh

Dù vậy, Ronaldo khẳng định cơn giận dữ nhất thời không đồng nghĩa với lời từ giã sự nghiệp quốc tế. "Tôi không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Biết đâu một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy mất đi động lực và không còn muốn chơi bóng nữa. Tôi thực sự không thể biết trước", cầu thủ của Al Nassr nói.

Phát ngôn trên thể hiện cá tính của CR7. Dù không giành nhiều danh hiệu bằng những đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là Lionel Messi nhưng Ronaldo vẫn tự tin tuyên bố rằng ở khía cạnh cá nhân, anh là số 1.

Và tuyên bố trên chắc chắn sẽ tạo nên nhiều tranh luận trong lòng NHM cũng như giới quan sát. Nếu như đại kình địch Messi đã chạm tay vào sự viên mãn với chiếc cúp vàng thế giới tại Qatar thì cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp của CR7. Thậm chí nếu như Messi đã 3 lần vào chung kết World Cup thì con số của Ronaldo chỉ là 0. Chính khoảng trống ấy khiến mọi tuyên bố về sự vĩ đại tuyệt đối của Ronaldo luôn tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt không hồi kết.