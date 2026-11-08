Ronaldo: Huyền thoại vĩ đại nhưng không biết dừng đúng lúc

Tuy nhiên, thay vì một lời chia tay trọn vẹn, siêu sao người Bồ Đào Nha lại rời đội tuyển giữa những tranh cãi về phong độ, vai trò và mối quan hệ với HLV Jorge Jesus. Điều đáng tiếc nhất không phải Ronaldo chia tay đội tuyển, mà là anh đã không lựa chọn thời điểm thích hợp để dừng lại.

Không ai có thể phủ nhận sự nghiệp quốc tế phi thường của Ronaldo. Trong 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha, anh ra sân 234 trận, ghi 146 bàn thắng, trở thành cầu thủ có số lần thi đấu và số bàn thắng nhiều nhất lịch sử các đội tuyển nam. Ronaldo cũng góp công đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu năm 2016 và giành hai chức vô địch UEFA Nations League. Đó là những thành tựu đủ để bảo đảm vị trí đặc biệt của anh trong lịch sử bóng đá nước này.

Cristiano Ronaldo đã khép lại sự nghiệp quốc tế với những kỷ lục mà có lẽ rất lâu nữa bóng đá thế giới mới xuất hiện người có thể chạm tới. Ảnh: Reuters

Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bằng những gì một cầu thủ từng làm trong quá khứ. Vấn đề nằm ở chỗ Ronaldo đã duy trì vai trò trung tâm tại đội tuyển trong thời gian quá dài, ngay cả khi khả năng đóng góp trên sân không còn tương xứng với vị thế của anh.

Tại World Cup 2022, thời điểm HLV Fernando Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Người thay thế anh, Gonçalo Ramos, lập hat-trick trong chiến thắng 6-1. Bồ Đào Nha khi ấy cho thấy sự linh hoạt và sức tấn công mà đội tuyển từng thiếu trong nhiều năm.

Đáng chú ý, dù không còn đá chính, Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý của khán giả. Sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng quá lớn khiến mọi câu chuyện xung quanh đội tuyển dễ dàng xoay quanh anh, thay vì những cầu thủ khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc thay đổi vai trò của Ronaldo trở nên khó khăn. Một cầu thủ từng mang đến những chiến thắng phi thường có thể trở thành biểu tượng lớn đến mức không ai dễ dàng đưa ra quyết định gạt anh khỏi đội hình.

Tại EURO 2024 và World Cup 2026, những tranh luận ấy tiếp tục xuất hiện. Ronaldo vẫn khát khao thi đấu, vẫn muốn đóng góp và chinh phục thêm những cột mốc cá nhân, nhưng tốc độ, khả năng tạo đột biến và sức ảnh hưởng trực tiếp lên trận đấu không còn như thời đỉnh cao. Sự hiện diện của anh đôi lúc khiến Bồ Đào Nha khó phát huy hết tiềm năng của một thế hệ cầu thủ tài năng. Đây là nhận định gây tranh luận, nhưng cũng là câu hỏi mà đội tuyển không thể né tránh khi bước vào giai đoạn chuyển giao.

Ronaldo giã từ đội tuyển theo cách không trọn vẹn. Ảnh: Reuters

Mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung gần nhất càng khiến cái kết của Ronaldo trở nên nặng nề. Việc không được tung vào sân như mong muốn trong trận gặp Na Uy khiến tiền đạo 41 tuổi phản ứng mạnh và rời đợt tập trung. Ronaldo sau đó chịu án phạt 30 ngày cùng khoản tiền phạt 255 euro. Đây là dấu hiệu cho thấy cái tôi và khát vọng duy trì vị thế của Ronaldo đã ảnh hưởng đến khả năng nhìn nhận vai trò của chính mình trong tập thể.

Tất nhiên, không thể dùng những năm cuối sự nghiệp để phủ nhận hai thập kỷ huy hoàng trước đó. Ronaldo từng là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng một cú sút, một pha bứt tốc hay cú đánh đầu không tưởng. Anh đã đưa bóng đá Bồ Đào Nha đến những cột mốc lịch sử và tạo ra tiêu chuẩn mới về sự chuyên nghiệp, khát vọng chinh phục. Nhưng một huyền thoại cũng cần biết khi nào nên lùi lại để thế hệ tiếp theo bước lên.

Ronaldo sẽ được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, người đứng cạnh những biểu tượng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha như Eusébio. Dẫu vậy, lời chia tay giữa những tranh cãi có thể trở thành dấu lặng đáng tiếc trong một sự nghiệp phi thường. Sự nghiệp của Ronaldo vốn đã vĩ đại, nhưng có lẽ sẽ còn trọn vẹn hơn nếu anh biết dừng lại sớm hơn một chút.