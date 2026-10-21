Ronaldo hỏng 11m, Joao Felix giải cứu Al-Nassr

Ronaldo không thể ghi bàn cho Al-Nassr trên chấm 11m. Ảnh: Abdullah Ahmed/Getty Images

Cuộc tiếp đón Neom trên sân nhà đặt ra thách thức không nhỏ cho hệ thống tấn công của Al-Nassr. Đoàn quân áo vàng nhanh chóng dồn ép đối thủ bằng lối chơi kiểm soát bóng và liên tục đập nhả ở khu vực 1/3 cuối sân.

Trong khi đó, đội khách chứng minh bản thân không phải là mục tiêu dễ bị bắt nạt khi thiết lập hệ thống phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Ngay từ những phút đầu, hàng thủ chủ nhà đã nhiều phen giật mình trước các tình huống bứt tốc và sút xa nguy hiểm của Mohannad Abu Taha. Thậm chí, thủ môn Bento phải trổ hết tài năng để cản phá cú dứt điểm hiểm hóc từ Benrahma hòng giữ sạch lưới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp một đến ở khoảng thời gian bù giờ khi Joao Felix khôn khéo mang về quả phạt đền sau pha va chạm với Al Dossary. Công nghệ VAR lập tức can thiệp và xác nhận lỗi rõ ràng từ phía hậu vệ đội khách.

Tưởng chừng tỷ số sẽ được mở thì siêu sao Cristiano Ronaldo lại gây thất vọng khi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc một cách khó tin.

Bỏ lỡ cơ hội vàng, chân sút người Bồ Đào Nha cho thấy dấu hiệu tâm lý nặng nề khi tiếp tục đánh đầu hỏng ăn ở đầu hiệp hai. Trái ngược với người đàn anh, Joao Felix lại thi đấu chói sáng và trở thành vị cứu tinh thực sự cho hàng công bế tắc.

Phút 65, từ một pha tổ chức lên bóng chớp nhoáng, Angelo quan sát cực nhanh rồi tung đường chuyền dọn cỗ vỗ mặt trung lộ cho Felix.

Cựu tiền đạo Atletico Madrid không cần mất thêm nhịp khống chế, lập tức vung chân dứt điểm trái phá từ rìa vòng cấm. Trái bóng ghim thẳng lên góc cao khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ thành đối phương.

Bàn thua bất ngờ khiến Neom vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm cơ hội giật lại điểm số. Họ đã ở rất gần với mục tiêu đó khi cú đánh đầu dũng mãnh của Alexandre Lacazette đưa bóng dội trúng cột dọc bên trái trong sự thót tim của hàng vạn khán giả.

Giai đoạn cuối trận chứng kiến nhịp độ giảm sút rõ rệt do sự cẩn trọng từ phía Al-Nassr. Đội chủ nhà liên tục thực hiện các sự thay đổi người chiến thuật và chủ yếu cầm bóng kéo dài thời gian ở khu vực giữa sân.

Dù bế tắc trong khâu gia tăng cách biệt, hàng thủ áo vàng vẫn đứng vững để bảo toàn thành quả chiến thắng đến giây phút cuối cùng.

Kết quả chung cuộc: Al-Nassr 1-0 Neom

Cầu thủ ghi bàn:

Al-Nassr: Joao Felix (65')