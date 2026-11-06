Ronaldo gửi tâm thư trong ngày chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha
Sau khi chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó, trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc về hành trình khoác áo đội tuyển, đặc biệt là những trải nghiệm với chiếc áo số 7 trong những giải đấu lớn nhỏ. Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định luôn khát khao giành chiến thắng và muốn trở thành người giỏi nhất và mong được ghi tên vào lịch sử.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ronaldo-gui-tam-thu-trong-ngay-chia-tay-doi-tuyen-bo-dao-nha-246261106134214144.htm