Ronaldo gửi tâm thư trong ngày chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Việc AFC điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027 sang cuối năm 2027, kéo dài đến đầu năm 2028, khiến tương lai của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam trở thành dấu hỏi. Đáng chú ý, hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF sẽ hết hạn từ tháng 2/2027, trước thời điểm giải đấu khởi tranh khoảng 10 tháng.