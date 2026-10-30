Ronaldo giải cơn khát hat-trick sau 908 ngày

Lần gần nhất Ronaldo ghi ít nhất 3 bàn trong một trận đã cách đây gần 2,5 năm, khi anh lập hat-trick vào lưới Al Wehda ngày 4/5/2024. Kể từ đó, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đều đặn ghi bàn nhưng chưa một lần tái lập thành tích này.

Quãng chờ đợi kéo dài 908 ngày cuối cùng cũng khép lại trên sân Al-Awwal Park, khi Ronaldo ở tuổi 41 vẫn chứng tỏ bản năng săn bàn đáng nể.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo ăn mừng trong trận Al Nassr thắng Al Kholood 5-3 trên sân Al-Awwal Park ngày 30/10. Ảnh: Al Nassr.

Trước khi lập hat-trick, Ronaldo trải qua hiệp đầu đầy ức chế. Anh hai lần đưa bóng vào lưới Al Kholood nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Al Nassr cũng gặp nhiều khó khăn và bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 2-2.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai khi Ronaldo chỉ cần 15 phút để ghi liền 3 bàn. Tiền vệ tấn công Joao Felix kiến tạo hai lần, giúp đàn anh lập công ở phút 66 và 72, trước khi tiền đạo Sadio Mane dọn cỗ để CR7 hoàn tất cú hat-trick ở phút 81.

Càng đặc biệt hơn, Ronaldo tạo nên một cú hat-trick hoàn hảo với những pha lập công bằng cả hai chân và đánh đầu, góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Đây là hat-trick đầu tiên của Ronaldo trong năm 2026, đồng thời là lần thứ 67 anh ghi ít nhất 3 bàn trong một trận ở cấp CLB và đội tuyển. Trong đó, có 57 hat-trick ở cấp CLB và 10 lần trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Bên cạnh Ronaldo, tiền vệ Joao Felix cũng để lại dấu ấn với 4 đường kiến tạo. Chiến thắng đưa Al Nassr lên vị trí thứ hai Saudi Pro League với 28 điểm sau 11 trận, bằng điểm đội đầu bảng Al Qadsiah nhưng đá ít hơn một trận.

Ba bàn thắng còn giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công chính thức trong sự nghiệp lên 985, gồm 450 bàn cho Real Madrid và 146 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi hiện chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 15 pha lập công.