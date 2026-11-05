Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Quyết định được Ronaldo công bố qua video trên mạng xã hội ngày 5-11, chỉ một ngày trước khi huấn luyện viên Jorge Jesus công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu tháng 11 dịp FIFA Days. Tiền đạo 41 tuổi quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế, kết thúc hành trình bắt đầu từ tháng 8-2003.

Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Ronaldo chia sẻ: “Đã đến ngày trao trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia - chiếc áo thuộc về tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ xem nó là của riêng mình, nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có được đặc ân và trách nhiệm to lớn khi được khoác lên mình màu áo ấy, chiến đấu vì nó và mang nó cùng tôi đến khắp các sân vận động trên toàn thế giới. Hôm nay, khoảnh khắc trao lại màu áo này cho tương lai đã điểm. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không thể chỉ dùng lý trí, mà phải lắng nghe cả con tim. Tôi khép lại một hành trình bắt đầu từ tháng 8-2003, cột mốc đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi”.

Theo Ronaldo, khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, anh không chỉ thấy những trận đấu, những bàn thắng, những kỷ lục hay các danh hiệu. “Tôi nhìn thấy con người. Tôi thấy những kiều bào xa xứ, những người trong suốt 90 phút thi đấu cảm thấy Tổ quốc Bồ Đào Nha như gần lại hơn. Tôi thấy hàng triệu người dân Bồ Đào Nha mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng họ đã là một phần máu thịt trong cuộc đời tôi. Bởi sau cùng, bóng đá lớn lao hơn một trò chơi rất nhiều. Bóng đá chính là con người”, Ronaldo nói.

Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 8-2003, khi mới 18 tuổi. Trong hơn 2 thập niên, anh trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử với 234 trận, đồng thời giữ kỷ lục ghi bàn với 146 pha lập công. Anh góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và 2 lần đăng quang Nations League.

Ronaldo cho biết: “Đi qua ngần ấy năm tháng, tôi nhận ra những điều rất đỗi giản dị: Những bàn thắng rồi sẽ trôi qua, những chiếc cúp rồi sẽ nằm yên trong viện bảo tàng, những kỷ lục rồi cũng sẽ bị xô đổ. Nhưng có một thứ mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được, đó là vị trí của chúng ta trong trái tim người hâm mộ. Nếu tôi từng mang lại cho bạn niềm vui dù chỉ một lần; nếu một bàn thắng của tôi từng khiến bạn ôm chặt lấy ai đó bên cạnh, quên đi một nỗi lo toan hay dâng trào niềm tự hào dân tộc, thì tất cả những gì tôi trải qua đều hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì tinh thần Bồ Đào Nha chính là như thế: Cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đứng dậy, và lại cùng nhau thắp sáng niềm tin”.

Ronaldo tự hào: "Tôi rời đội tuyển Bồ Đào Nha với tư thế ngẩng cao đầu, tự hào về hành trình đã đi qua và biết rằng mình đã tận hiến cho Bồ Đào Nha. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng là một trong số các bạn".

Ronaldo kết thúc thông điệp bằng cách nhìn lại xuất phát điểm của bản thân, từ cậu bé ở Madeira từng chạy theo trái bóng đến cầu thủ có sự nghiệp quốc tế lẫy lừng. "Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Hôm nay, tôi nhận ra chiến thắng lớn nhất là xứng đáng được đại diện cho đất nước hay nhất thế giới. Cảm ơn 23 năm qua, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi và cho phép tôi sống với giấc mơ bắt đầu từ khi còn là một cậu bé ở Madeira. Chiếc áo số 7 sẽ tiếp tục thuộc về đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng niềm tự hào vì từng khoác số áo ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tôi. Hẹn gặp lại", siêu sao Ronaldo trải lòng.