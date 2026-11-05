Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Thông tin được Ronaldo công bố ngày 5-11, qua một đoạn video trên mạng xã hội, chỉ một ngày trước thời điểm HLV Jorge Jesus dự kiến công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 11.

Quyết định của chân sút đang khoác áo Al Nassr đánh dấu sự kết thúc của hành trình bắt đầu từ tháng 8-2003, khi anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở tuổi 18.

Ronaldo sẽ không còn thi đấu trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty Images)

Trong thông điệp chia tay, siêu sao người Bồ Đào Nha nói rằng đã đến lúc anh trao lại chiếc áo số 7 cho người đến sau. Thủ quân Bồ Đào Nha thừa nhận đây là quyết định không dễ dàng. Anh không chỉ phải cân nhắc bằng lý trí mà còn đối diện với những cảm xúc sâu sắc sau quãng thời gian dành gần như toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao để phụng sự đội tuyển.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo đó là sở hữu của mình. Trong 23 năm qua, tôi có vinh dự và trách nhiệm khoác số áo ấy, bảo vệ nó và mang theo đến các sân vận động trên khắp thế giới. Giờ là lúc trao lại cho thế hệ kế cận", Ronaldo nói.

"Có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí, mà còn bằng cả con tim", CR7 nhấn mạnh.

Người hâm mộ Bồ Đào Nha sẽ rất nhớ Ronaldo (Ảnh: Zed Jameson/PA)

Từ một cầu thủ trẻ lần đầu ra mắt vào tháng 8-2003, Ronaldo từng bước trở thành nhân vật trung tâm của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh hiện nắm giữ cả hai kỷ lục quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển: số lần khoác áo nhiều nhất với 234 trận và số bàn thắng nhiều nhất với 146 pha lập công.

Đáng nhớ nhất trong hành trình ấy là chức vô địch EURO 2016. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của bóng đá Bồ Đào Nha ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Ronaldo. Bên cạnh đó, anh còn cùng các đồng đội hai lần đăng quang Nations League.

Việc chia tay đội tuyển không đồng nghĩa Ronaldo từ bỏ tình yêu dành cho quê hương. Anh khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu, hồi hộp trước mỗi cuộc đối đầu và vui mừng trước từng chiến thắng của Bồ Đào Nha, nhưng từ vị trí của một người hâm mộ.

Ronaldo cho biết anh rời đội tuyển với niềm tự hào về hành trình đã qua, bởi bản thân luôn ý thức được trách nhiệm và đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để cống hiến cho đất nước. Dù không còn thi đấu, anh khẳng định mình sẽ mãi là một phần của cộng đồng người hâm mộ Bồ Đào Nha.

"Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tôi. Hẹn gặp lại", siêu sao 41 tuổi khép lại lời chia tay, cũng là dấu chấm hết cho một hành trình quốc tế đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.