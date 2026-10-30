Ronaldo ghi hat-trick, áp sát cột mốc 1.000 bàn thắng

Sáng 30-10 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Al Nassr chạm trán Al Kholood thuộc vòng 12 Saudi Pro League 2026-2027. Nhận được nhiều kỳ vọng nhưng Ronaldo trải qua hiệp 1 nuối tiếc, khi 2 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng đều bị VAR từ chối.

Đồng đội chung vui với bàn thắng của Ronaldo. Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp 2, Ronaldo thi đấu bùng nổ. Phút 66, anh chớp cơ hội đệm bóng cận thành tung lưới Al Kholood, trước khi đánh đầu ghi bàn ở phút 72. Tới phút 81, từ đường kiến tạo của Mane, Ronaldo dứt điểm chính xác, hoàn tất cú hat-trick, đồng thời góp công lớn vào thắng lợi 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood.

Màn trình diễn xuất sắc của Ronaldo góp phần giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Đội bóng này có cùng 28 điểm với đội dẫn đầu Al Qadisiya nhưng thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Với cú hat-trick vừa lập được, Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 985, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng mà anh hằng mong đợi đúng 15 bàn. Đây cũng là cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, trong đó có 44 lần trong màu áo Real Madrid, 10 lần cho đội tuyển Bồ Đào Nha, 7 lần tại Al Nassr, 3 lần tại Manchester United và 3 lần tại Juventus.

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội: "Chiến thắng tuyệt vời, màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội. Rất vui khi ghi được hat-trick".

Ngày 2-11, Ronaldo và đồng đội gặp đại diện Uzbekistan Pakhtakor Tashkent ở lượt 4 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027, và đây là cơ hội để CR7 tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn.