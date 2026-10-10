Ronaldo ghi bàn sau sóng gió ở tuyển Bồ Đào Nha

Chân sút 41 tuổi chỉ mất 23 phút để ghi dấu ấn trong trận đấu tại sân Al-Awwal Park tại vòng 8 Saudi Pro League. Từ cú sút của tiền vệ Kingsley Coman bị thủ môn Waleed Abdullah đẩy ra, anh ập vào đá bồi mở tỷ số cho đội bóng Ả Rập Xê-út.

Đây là bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của Ronaldo, đưa anh tiến thêm một bước tới cột mốc 1.000 bàn. Ngôi sao Bồ Đào Nha còn để lại dấu ấn bằng đường chuyền tạo cơ hội đối mặt cho tiền đạo Joao Felix, nhưng đồng đội không tận dụng thành công.

Al Nassr sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 35, khi tiền vệ Samu Costa đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Felix. Đến phút 77, Coman ấn định chiến thắng 3-0 sau pha phản công, giúp đội chủ nhà có 19 điểm, bằng đội dẫn đầu Al Qadsiah nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo chạy về phía người hâm mộ sau khi ghi bàn thứ 980 trong sự nghiệp, giúp Al Nassr thắng Al Diriyah 3-0 sáng 10/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Saudi Pro League (SPL),

Màn trở lại của Ronaldo càng thu hút sự chú ý khi anh vừa trải qua những ngày đầy sóng gió cùng tuyển Bồ Đào Nha. Trước trận đấu, CĐV Al Nassr đồng thanh hô tên và giăng biểu ngữ ủng hộ đội trưởng, người đang vướng tranh cãi với HLV Jorge Jesus.

Rắc rối bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ronaldo cho rằng HLV Jesus 2 lần thất hứa, từ việc không tung anh vào sân như đã trao đổi đến cách giải thích sự việc trước truyền thông.

Bất đồng khiến chủ nhân 5 Quả bóng Vàng tự ý rời trại tập trung ngày 30/9, trước cuộc đối đầu Đan Mạch tại Nations League.

"Tôi biết không có tình tiết nào có thể bào chữa cho hành động của mình", Ronaldo thừa nhận trong bức thư công bố ngày 6/10. Dù xin lỗi đồng đội và chấp nhận khả năng bị xử phạt, anh vẫn khẳng định muốn tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), hành vi tự ý rời đội tuyển có thể khiến Ronaldo bị treo giò từ 1 đến 6 tháng. Việc công khai nhận lỗi có thể giúp anh được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.