Cristiano Ronaldo sút hỏng 11 trong lần đụng độ Al-Ahli. Ảnh của Abdullah Ahmed/Getty Images.

Hành quân đến sân Alinma Bank, Al-Nassr đứng trước cơ hội vượt qua Al-Hilal và Al-Qadsiah để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Trái lại, Al-Ahli mang nặng áp lực phải đứng dậy sau thất bại 1-6 trước Al-Shabab ở vòng đấu trước. Sự đối lập về tâm thế đã nhanh chóng đẩy nhịp độ trận đấu lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhà đương kim vô địch là đội nhập cuộc sắc bén hơn và sớm khai thông thế bế tắc ở phút 14 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của thủ quân Cristiano Ronaldo. Từ pha cắt bóng chuẩn xác bên phần sân đối phương của Samu Costa, CR7 xoay người dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Edouard Mendy.

Pha lập công thứ 986 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp đoàn quân dưới quyền HLV Ange Postecoglou chơi đầy hưng phấn. Chỉ ít phút sau, Awad Aman bị Saeed Baattia phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá cho đội khách. Thế nhưng cú sút từ chấm 11m của Ronaldo lại dội trúng mép dưới cột dọc bên trái, bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt.

Thoát thua trong gang tấc, Al-Ahli dần lấy lại bình tĩnh trước sức ép liên tiếp từ những pha hãm thành của Angelo, Abdullah Al Hamddan hay Joao Felix. Kịch tính tiếp tục dâng cao khi trung vệ Merih Demiral đưa được bóng vào lưới Al-Nassr, nhưng công nghệ VAR đã tước đi bàn thắng vì tình huống phạm lỗi trước đó.

Nỗ lực dồn ép của thầy trò HLV Marino Pusic cuối cùng cũng mang lại trái ngọt vào thời điểm bù giờ hiệp một. Nhận đường chuyền dọn cỗ từ Ivan Toney, Galeno tung cú sút xa uy lực găm thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Bento bất lực.

Ivan Toney có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Yasser Bakhsh/Getty Images.

Sang hiệp hai, kịch bản hoàn toàn xoay chiều khi VAR vào cuộc và cho Al-Ahli hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi vụng về của Al Hamddan với Demiral. Trên chấm 11m, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu là Ivan Toney dứt điểm lạnh lùng đưa đội chủ nhà vượt lên.

Hưng phấn dâng cao, Al-Ahli nhanh chóng tung đòn kết liễu chỉ ít phút sau nhờ pha đánh đầu cận thành của Roger Ibanez từ quả phạt góc chuẩn xác do Galeno thực hiện.

Những sự điều chỉnh cuối trận như việc tung Kingsley Coman hay Abdulrahman Ghareeb vào sân không đủ giúp Al-Nassr lật ngược thế cờ. Thống kê cho thấy Ronaldo đóng góp tới 1,31 trong tổng số 2,46 bàn thắng kỳ vọng của đội khách cùng sáu lần dứt điểm, song sự vô duyên ở thời khắc quyết định đã khiến họ trả giá. Ở phía bên kia, Ivan Toney tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng, một kiến tạo cùng bảy tình huống đưa bóng vào khu vực một phần ba cuối sân.

Thất bại nặng nề khiến Al-Nassr đứng trước nguy cơ bị đội đầu bảng Al-Hilal nới rộng khoảng cách lên thành năm điểm. Trong khi đó, Al-Ahli leo lên vị trí thứ tư và thu hẹp cách biệt với chính đối thủ xuống còn bốn điểm sau màn trình diễn quả cảm.

Kết quả chung cuộc: Al-Ahli 3-1 Al-Nassr

Cầu thủ ghi bàn:

Al-Ahli: Galeno (45+1'), Toney (71'), Ibanez (75')

Al-Nassr: Ronaldo (14')