Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp 2 trận đấu trên sân Al Awwal Park, thời điểm Al Nassr đang dẫn đại diện Qatar với tỷ số 2-1.

Ronaldo ngã sau pha va chạm với một cầu thủ Al Sadd sát mép vòng cấm. Chân sút người Bồ Đào Nha đòi được hưởng phạt đền, nhưng trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị.

Bất bình với quyết định này, Ronaldo lấy một tay che mắt, tay còn lại giơ lên mô phỏng động tác phất cờ, ám chỉ trợ lý trọng tài không quan sát tình huống nhưng vẫn báo việt vị.

Đoạn video ghi lại hành động của Ronaldo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ Al Nassr lo ngại đội trưởng của họ có thể phải nhận án treo giò. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hiện chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến vụ việc.

Hành động ấy phần nào làm lu mờ thành tích đáng nhớ của Ronaldo trong ngày anh thiết lập kỷ lục ghi bàn mới cho Al Nassr tại đấu trường châu lục.

Với pha lập công từ chấm phạt đền ở phút 13 giúp Ronaldo vượt qua tiền đạo người Abderrazak Hamdallah (16 bàn), trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Al Nassr tại đấu trường châu Á, với 17 pha lập công.

Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền cho Al Nassr ở mùa giải 2026-2027, sau 2 lần đá hỏng liên tiếp tại Saudi Pro League.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 987 trong sự nghiệp cùng đồng đội Joao Felix ở trận Al Nassr thắng Al Sadd 2-1. Ảnh: Reuters.

Pha lập công mới nhất cũng giúp chủ nhân 5 Quả bóng Vàng có 987 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 13 lần.

Dù Mohammed Waad ghi bàn gỡ hòa cho Al Sadd ở phút 22, chính cầu thủ này lại đẩy đội khách vào thế bất lợi khi nhận thẻ đỏ vì hành vi nhổ nước bọt vào đối phương ở cuối hiệp 1.

Tận dụng lợi thế hơn người, tiền đạo Joao Felix thực hiện cú ngả bàn đèn đẹp mắt ở phút 52, ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Nassr.

Với kết quả này, Al Nassr vươn lên thứ 5 với 9 điểm sau 4 trận tại vòng phân hạng Champions League châu Á khu vực Tây Á.

Theo lịch, Ronaldo và các đồng đội sẽ làm khách trên sân Al Hazm ở vòng 13 Saudi Pro League lúc 19h15 ngày 28/11 (giờ Hà Nội).