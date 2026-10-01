Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu vì bỏ đội tuyển

Ronaldo đơn phương rời tuyển Bồ Đào Nha với nguyên nhân chưa được hé lộ. Ảnh: Reuters.

Ronaldo rời đội tuyển hôm 30/9, chỉ một ngày trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch tại Nations League 2026/27. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus và cuộc trao đổi giữa Ronaldo với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proenca.

Theo Điều 160, khoản 1 trong Quy định Kỷ luật của FPF, cầu thủ được triệu tập nhưng tự ý rời đội hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng tại các buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển có thể bị treo giò từ một đến sáu tháng.

Nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, án phạt còn có thể đi kèm khoản tiền tương đương khoảng từ 500 đến 1.000 euro. Ronaldo khẳng định anh đã trao đổi với chủ tịch Proenca trước khi đưa ra quyết định. Trong thông báo được công bố chiều 30/9, đội trưởng Bồ Đào Nha cho biết sẽ nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp.

“Sau cuộc họp báo của HLV trưởng và cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn, tôi quyết định rời nơi tập trung của đội tuyển. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người dân Bồ Đào Nha về lý do khiến tôi rời đội”, Ronaldo viết.

Siêu sao 41 tuổi cũng gửi lời chúc may mắn đến Bồ Đào Nha và toàn bộ đồng đội. Điều đáng chú ý là Điều 160, khoản 2 còn quy định việc vắng mặt hoặc tự ý rời đội sẽ tự động dẫn đến án đình chỉ tạm thời.

Vì vậy, Ronaldo có thể đối mặt với án phạt ngay cả khi anh cho rằng mình đã trao đổi với lãnh đạo FPF trước khi rời đội. Tuy nhiên, nguồn tin trên chưa cho biết FPF sẽ áp dụng điều khoản này như thế nào đối với trường hợp của Ronaldo.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ronaldo và Jorge Jesus xuất hiện căng thẳng. Trước đó, HLV tuyển Bồ Đào Nha khẳng định mọi cầu thủ đều phải tuân thủ những quy định giống nhau. Ronaldo giờ phải chờ động thái tiếp theo từ FPF, trong khi tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đan Mạch.

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