Ronaldo đang tự làm hỏng cái kết với tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus quanh trận gặp Na Uy.

Ronaldo từng có đủ vị thế để chọn một cái kết đẹp với tuyển Bồ Đào Nha. Một trận chia tay tại Lisbon, những tràng pháo tay từ khán đài hoặc một giải đấu cuối cùng được chuẩn bị từ trước đều là những kịch bản dễ hình dung với cầu thủ đã gắn bó hơn 20 năm cùng đội tuyển.

Nhưng những ngày vừa qua đưa câu chuyện sang hướng khác. Ronaldo rời nơi tập trung giữa đợt Nations League sau bất đồng với HLV Jorge Jesus, bắt nguồn từ việc anh khởi động khoảng 30 phút nhưng không được sử dụng trước Na Uy. CR7 chưa tuyên bố giã từ đội tuyển, nhưng cách anh ra đi khiến câu hỏi về cái kết bắt đầu xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Điều đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, Ronaldo còn công khai nói mình sẵn sàng chấp nhận mọi vai trò. Trong cuộc họp báo cùng HLV Jorge Jesus, tiền đạo 41 tuổi cho biết anh có thể đá chính, vào sân từ ghế dự bị hoặc thậm chí không thi đấu; nếu HLV không cần, anh cũng sẵn sàng rời đi.

Chính phát biểu đó khiến những gì diễn ra sau trận Na Uy khó giải thích chỉ bằng chuyện một cầu thủ không được vào sân. Ronaldo có thể có lý do để tức giận nếu cảm thấy những gì được nói trong cuộc gặp riêng khác với cách HLV Jorge Jesus thể hiện trước truyền thông, nhưng quyết định rời đội đã đẩy vụ việc vượt khỏi phạm vi chuyên môn.

Ronaldo có nhiều thứ để mất

Suốt hơn hai thập kỷ, Ronaldo gần như luôn là trung tâm của tuyển Bồ Đào Nha. HLV thay đổi, thế hệ cầu thủ thay đổi, vai trò của CR7 cũng thay đổi theo tuổi tác, nhưng vị trí của anh trong đội tuyển gần như chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi theo cách hiện tại.

Vì thế, phần cuối sự nghiệp quốc tế của Ronaldo không còn đơn giản là anh ghi thêm bao nhiêu bàn. Cách anh rời đội tuyển cũng quan trọng không kém những con số đã tích lũy trong hơn 20 năm.

Chỉ vài ngày trước vụ việc, Ronaldo từng khẳng định sẵn sàng chấp nhận cả khả năng không được HLV Jorge Jesus sử dụng.

Trước khi xảy ra vụ việc, mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus vẫn được mô tả khá tích cực. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Al Nassr, HLV Jorge Jesus nhiều lần nói Ronaldo dễ làm việc cùng, còn CR7 ủng hộ việc ông dẫn tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ vài ngày sau, mọi thứ thay đổi vì một quyết định tưởng như rất bình thường trong bóng đá. Ronaldo được yêu cầu khởi động, chờ khoảng 30 phút rồi không được tung vào sân. Sau đó là những cuộc nói chuyện riêng, tranh cãi về việc HLV Jorge Jesus đã nói gì, lời giải thích trước truyền thông và cuối cùng là việc CR7 rời nơi tập trung.

Nếu chuyện dừng ở việc Ronaldo không hài lòng vì ngồi dự bị, nó có thể nhanh chóng trôi qua. Nhưng khi anh chủ động rời đội, vấn đề không còn nằm hoàn toàn trong tay HLV Jorge Jesus.

HLV vẫn còn các trận tiếp theo để giải thích lựa chọn của mình bằng kết quả. Ronaldo thì không có nhiều thời gian như vậy. Ở tuổi 41, mỗi lần rời đội tuyển đều có thể trở thành lần cuối cùng.

Ronaldo chưa tuyên bố giã từ đội tuyển, nhưng cách xử lý vụ việc có thể ảnh hưởng lớn đến đoạn cuối sự nghiệp quốc tế của anh.

Nếu CR7 không trở lại, hình ảnh cuối của anh trong đợt tập trung này sẽ không phải một bàn thắng hay khoảnh khắc chia tay người hâm mộ. Đó sẽ là cảnh anh rời sân Parken khi các đồng đội chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.

Với sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, đó rõ ràng không phải đoạn kết mà Ronaldo từng hình dung.

Bồ Đào Nha vẫn có thể bước tiếp

Điều khiến tình thế của Ronaldo càng khó xử là tuyển Bồ Đào Nha không dừng lại sau khi anh rời đội. Ngay trận tiếp theo, thầy trò HLV Jorge Jesus thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen.

Một trận đấu không đủ để kết luận Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi thiếu Ronaldo. Tuy nhiên, kết quả đó nhắc lại một thực tế mà CR7 cũng phải chấp nhận: đội tuyển rồi sẽ phải bước sang giai đoạn không còn anh.

Gonçalo Ramos đá trung phong, trong khi Rafael Leão mặc áo số 7 do quy định đăng ký số áo của UEFA. Leão không vì thế trở thành người kế nhiệm Ronaldo, nhưng hình ảnh ấy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Chưa đầy một ngày sau khi CR7 rời đội, chiếc áo số 7 vẫn xuất hiện, Bồ Đào Nha vẫn ghi bốn bàn và vẫn thắng.

Sau trận, HLV Jorge Jesus nhấn mạnh những gì xảy ra không làm tập thể chia rẽ. Các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng tránh đẩy câu chuyện đi xa hơn, tập trung vào những gì diễn ra trên sân thay vì công khai đứng về phía nào.

Điều đó đặt Ronaldo vào tình thế rất khác so với phần lớn sự nghiệp. Trước đây, câu hỏi thường là Bồ Đào Nha sẽ chơi thế nào với Ronaldo. Bây giờ, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện: Ronaldo sẽ xử lý ra sao khi đội tuyển cho thấy họ vẫn có thể tiếp tục mà không cần chờ anh?

Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2 ngay trận đầu sau khi Ronaldo rời đội, cho thấy tập thể vẫn có thể vận hành mà không có CR7.

CR7 chưa tuyên bố chia tay đội tuyển và vẫn còn cơ hội để trở lại, giải thích quyết định của mình rồi khép lại vụ việc. HLV Jorge Jesus cũng chưa đóng cánh cửa với đội trưởng, trong khi Chủ tịch FPF Pedro Proença dự kiến sẽ lên tiếng sau loạt trận Nations League.

Vì thế, chưa thể nói đây là dấu chấm hết. Nhưng Ronaldo không còn nhiều khoảng trống để những tranh cãi kiểu này kéo dài.

Anh mất hơn 20 năm để xây dựng vị thế tại tuyển Bồ Đào Nha. Sẽ rất đáng tiếc nếu khi nhắc đến những ngày cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển, người ta lại nhớ nhiều đến 30 phút khởi động, một cuộc họp báo và chuyến xe rời nơi tập trung hơn những gì anh đã làm trước đó.