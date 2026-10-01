Ronaldo đang trở thành vấn đề mà Bồ Đào Nha muốn tránh?

Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trong trận thắng Na Uy 2-1.

HLV Jorge Jesus bước vào cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch với một thông điệp rõ ràng: “Ronaldo không phải chủ đề chính”. Ông muốn nói về Nations League, đối thủ và tập thể mình đang có, thay vì tiếp tục giải thích vì sao Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trước Na Uy.

Nhưng vài giờ sau, mọi thứ diễn ra theo hướng ngược lại. Ronaldo không tham gia buổi tập, rời sân Parken rồi xác nhận rút khỏi trại tuyển Bồ Đào Nha, kèm lời hứa sẽ nói “sự thật” vào thời điểm thích hợp.

Một vấn đề Jesus muốn khép lại lập tức trở thành câu chuyện lớn nhất quanh đội tuyển. Nghịch lý ấy cũng cho thấy bài toán mà Bồ Đào Nha đang phải đối mặt.

Khi một suất dự bị trở thành câu chuyện lớn

Xét thuần túy về chuyên môn, việc Ronaldo ngồi dự bị không phải điều bất thường với một cầu thủ 41 tuổi. Jesus cũng không chỉ mạnh tay với CR7 trong trận thắng Na Uy 2-1. Bruno Fernandes ngồi trên khán đài, còn Bernardo Silva chỉ vào sân ở phút 87.

Ba cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất đội tuyển, với tổng cộng 442 lần khoác áo trước trận, đều không đá chính. Jesus muốn cho thấy lựa chọn đội hình phụ thuộc vào yêu cầu của từng trận, không phải vị thế của cầu thủ.

Ông cũng công khai nói “quy tắc giống nhau với tất cả”, dù thừa nhận những người có sự nghiệp đặc biệt cần được HLV xử lý khéo léo hơn.

HLV Jorge Jesus muốn giữ quyền lựa chọn đội hình dựa trên chuyên môn, kể cả khi quyết định đó liên quan tới Ronaldo.

Nếu câu chuyện dừng ở đó, Bồ Đào Nha có lẽ chẳng gặp vấn đề gì. Gonçalo Ramos đá chính, Ronaldo dự bị, đội vẫn thắng và HLV có thêm một lựa chọn trên hàng công.

Rắc rối nằm ở những gì xảy ra sau quyết định ấy.

Ronaldo khởi động nhưng không được tung vào sân, rồi đi thẳng vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc. Jesus thừa nhận cần nói chuyện với đội trưởng sau trận. Hai ngày tiếp theo, Ronaldo không tập cùng đồng đội trên sân mà thực hiện chương trình riêng trong phòng gym, dù Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha không thông báo anh gặp chấn thương.

Đến Copenhagen, Jesus phải dành một phần họp báo để khẳng định không có “vụ Ronaldo”. Ông giới hạn số câu hỏi về CR7, nhắc rằng tuyển Bồ Đào Nha còn nhiều cầu thủ khác và cho biết Ramos nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Đan Mạch.

Chỉ vài giờ sau, Ronaldo rời trại.

Với HLV Jesus, vấn đề vì thế không hẳn nằm ở chuyện Ronaldo còn đủ khả năng đá chính hay không. Điều khó xử hơn là một quyết định nhân sự bình thường với bất kỳ cầu thủ nào khác lại có thể kéo cả đội tuyển vào nhiều ngày tranh luận.

Bồ Đào Nha muốn thoát khỏi câu chuyện Ronaldo

Sẽ là cực đoan nếu cho rằng Ronaldo không còn giá trị với Bồ Đào Nha. Một cầu thủ có kinh nghiệm, khả năng dứt điểm và bản lĩnh như CR7 vẫn có thể tạo khác biệt trong những thời điểm cụ thể.

Câu hỏi nằm ở cách Bồ Đào Nha sử dụng Ronaldo khi vai trò của anh không còn giống trước.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có thể đóng góp, nhưng vị thế của anh trong đội tuyển không còn bất khả xâm phạm như trước.

Suốt nhiều năm, CR7 không chỉ là tiền đạo. Anh là đội trưởng, chân sút số một lịch sử, gương mặt lớn nhất của đội tuyển và gần như luôn xuất hiện trong mọi cuộc thảo luận về bóng đá Bồ Đào Nha.

HLV Jesus dường như muốn thay đổi trật tự ấy. Việc để Ronaldo dự bị trước Na Uy không nhất thiết là tuyên bố chấm dứt một thời đại, nhưng cho thấy HLV 72 tuổi muốn giữ quyền lựa chọn nhân sự dựa trên yêu cầu chuyên môn.

Những gì xảy ra sau đó lại chứng minh quá trình chuyển giao không hề đơn giản.

Một cầu thủ trẻ bị loại khỏi đội hình có thể chỉ tạo ra vài câu hỏi. Ronaldo ngồi dự bị kéo theo tranh luận quốc tế, những cuộc trao đổi giữa các bên, hàng loạt câu hỏi trong họp báo và cuối cùng là việc đội trưởng rời trại tập trung.

HLV Jesus nói Ronaldo không phải chủ đề chính, nhưng ông vẫn phải giải thích CR7 tập ở đâu, có bất mãn hay không, có từ chối tập hay không và liệu Ramos có tiếp tục đá chính.

Bồ Đào Nha vì thế không nhất thiết muốn tránh Ronaldo. Điều họ cần tránh là tình trạng mọi quyết định liên quan đến Ronaldo đều trở thành câu chuyện lớn hơn chính đội tuyển.

HLV Jesus cần được quyền để CR7 đá chính khi phù hợp, tung anh vào sân 20 phút khi cần bàn thắng hoặc để anh dự bị nếu một trung phong khác đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến thuật. Nếu mỗi lựa chọn như vậy đều kéo theo căng thẳng, Bồ Đào Nha sẽ rất khó bước sang giai đoạn mới.

HLV Jorge Jesus muốn giữ quyền lựa chọn đội hình dựa trên chuyên môn, kể cả khi quyết định đó liên quan tới Ronaldo.

Ronaldo cũng đứng trước hoàn cảnh chưa từng dễ dàng trong sự nghiệp. Anh không còn phải chứng minh mình vĩ đại đến đâu, nhưng nếu tiếp tục khoác áo đội tuyển, vai trò của anh khó có thể giống năm 2016, 2020 hay vài năm trước.

Đó mới là điểm nhạy cảm nhất của vụ Copenhagen. Vấn đề không nằm ở việc Ronaldo còn ghi bàn được hay không, mà ở khả năng Bồ Đào Nha sử dụng anh như một phần của tập thể mà không để mọi thứ tiếp tục xoay quanh tên tuổi CR7.

Jesus đang cố làm điều đó. Những ngày vừa qua cho thấy đây sẽ là một trong những bài toán khó nhất của ông tại tuyển Bồ Đào Nha.