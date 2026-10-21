Ronaldo đá hỏng phạt đền ngay sau khi nhận án cấm thi đấu 30 ngày

Ronaldo đá hỏng penalty. (Video: @centregoals/X)

Rạng sáng 21/10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr giành chiến thắng 1-0 trước Neom tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League). Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền.

Đây là trận đấu đầu tiên của Ronaldo kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố án đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) hôm 19/10. Hình phạt được đưa ra sau khi tiền đạo 41 tuổi tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 9.

Tình huống đáng chú ý xảy ra ở thời gian bù giờ hiệp một. Joao Felix bị hậu vệ Mohammed Al Dossary phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Al Nassr. Ronaldo được giao trọng trách thực hiện nhưng lại sút bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

Ronaldo lỡ quả penalty một ngày sau khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Sau pha bóng này, Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng. Al Nassr cũng không thể tận dụng những cơ hội còn lại trong hiệp một để khai thông thế bế tắc.

Sang hiệp hai, đội bóng của Ronaldo tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phải đến thời điểm ngay sau phút 60, Al Nassr mới có bàn thắng mở tỷ số. Joao Felix tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn đối phương để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù không thể ghi tên lên bảng tỷ số, Ronaldo vẫn cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng thứ bảy của Al Nassr tại Saudi Pro League mùa này, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ hiện kém đội đầu bảng Al Qadsiah 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Màn trình diễn của Ronaldo nhận được sự chú ý đặc biệt bởi anh vừa trải qua những ngày đầy sóng gió trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo ESPN, mức phạt 255 euro là mức tiền phạt tối đa có thể áp dụng sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Việc Ronaldo thừa nhận hành vi vi phạm và hồ sơ kỷ luật trong sạch trước đó là những yếu tố giúp anh tránh được hình phạt nghiêm khắc hơn.

Đáng chú ý, án đình chỉ 30 ngày nhiều khả năng không khiến Ronaldo bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Bồ Đào Nha. Mốc nhận án treo giò của Ronaldo được tính ngay từ ngày 1/10 (thời điểm sau khi anh rời khỏi đội tuyển). Do đó, siêu sao sinh năm 1985 đã thụ án 19 ngày và chỉ còn phải chịu lệnh cấm thi đấu thêm 11 ngày. Ronaldo đủ điều kiện tham dự 2 trận đấu tiếp theo trong quãng thời gian FIFA Days của đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11.