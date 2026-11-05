Ronaldo cùng CLB Almería dành toàn bộ tiền bán vé hỗ trợ gia đình cầu thủ vừa qua đời

CLB của Ronaldo chung tay hỗ trợ gia đình cầu thủ xấu số Jesús de Miguel

CLB Almería vừa công bố quyết định dành toàn bộ doanh thu bán vé trận đấu trên sân nhà gặp Tenerife ở vòng 34 giải hạng Nhì Tây Ban Nha để hỗ trợ gia đình tiền đạo Jesús de Miguel, đặc biệt là vợ và con gái của anh.

Đáng chú ý, Almería là đội bóng mà siêu sao Cristiano Ronaldo sở hữu 25% cổ phần thông qua công ty CR7 Sports Investments, sau thương vụ công bố vào tháng 2.2025. Quyết định được đưa ra theo đề xuất của Chủ tịch Mohammed Al Khereiji nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên của cộng đồng bóng đá.

Trong thông báo chính thức, Almería nhấn mạnh không khoản tiền hay sự hỗ trợ nào có thể thay thế, bù đắp nỗi đau mất người thân. Tuy nhiên, đội bóng tin rằng bóng đá không chỉ giới hạn trong những trận đấu mà còn phải thể hiện lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần tương trợ khi một thành viên của đại gia đình bóng đá gặp biến cố.

Ngoài việc quyên góp tiền bán vé, Almería còn gửi lời mời gia đình Jesús de Miguel đến theo dõi trận đấu với Tenerife nếu hoàn cảnh cho phép.

Trước đó, bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng khi CLB Tenerife xác nhận Jesús de Miguel qua đời ngày 3.11 ở tuổi 30. Bi kịch xảy ra trong trận đấu với FC Andorra hôm 2.11 trên sân Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Ở những phút cuối trận, tiền đạo De Miguel bị chấn thương nặng ở vùng ngực sau pha va chạm mạnh với thủ môn Jesús Owono và gục xuống sân. Anh lập tức được đội ngũ y tế sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Candelaria.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel qua cơn nguy kịch và được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực (ICU), nhưng sau đó anh bị ngừng tim, tình trạng diễn biến nghiêm trọng và không qua khỏi.

Sự ra đi của De Miguel khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng. Cá nhân Cristiano Ronaldo cũng đăng tải hình ảnh De Miguel lên trang cá nhân kèm lời nhắn: “Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong anh yên nghỉ”.

Dù thông báo của Almería không đề cập trực tiếp đến vai trò của Ronaldo trong quyết định quyên góp, việc đội bóng do anh sở hữu cổ phần thực hiện nghĩa cử này vẫn nhận được sự trân trọng lớn, làm minh chứng cho những giá trị nhân văn của bóng đá ngoài sân cỏ.

Bên cạnh Almería, CLB Las Palmas cũng thông báo sẽ sử dụng bộ trang phục có màu sắc tương đồng với Tenerife trong trận gặp Eldense ngày 8.11 để tưởng nhớ Jesús de Miguel.

Những hành động này cho thấy sự đoàn kết của bóng đá Tây Ban Nha khi các đội bóng sẵn sàng gạt bỏ sự cạnh tranh để cùng chia sẻ mất mát với gia đình cầu thủ xấu số.