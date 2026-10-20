Ronaldo có thực sự lười chạy như Ten Hag nói?

Erik ten Hag vừa khơi lại cuộc tranh cãi với Cristiano Ronaldo. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, cựu HLV MU cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha không đáp ứng yêu cầu di chuyển và chuẩn bị thể lực trong thời gian hai người làm việc cùng nhau.

"Tôi không yêu cầu cậu ấy pressing đến kiệt sức. Nhưng Ronaldo không chạy khi có bóng lẫn không bóng. Nguyên nhân là cậu ấy không chuẩn bị đầy đủ", Ten Hag nói.

Nhận xét ấy đặt ra câu hỏi: Ronaldo thực sự không chịu chạy, hay lối chơi của anh đơn giản không phù hợp với yêu cầu của Ten Hag?

Những con số bất lợi cho Ronaldo

Khả năng pressing của Ronaldo đã gây tranh cãi trước khi Ten Hag đến Old Trafford. Theo The Guardian, ở mùa 2021/22, nếu không tính các trung vệ, Ronaldo thực hiện ít hành động gây áp lực lên đối thủ hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại năm giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, pressing ít không đồng nghĩa với lười chạy. Một tiền đạo có thể ít gây áp lực lên hậu vệ đối phương nhưng vẫn di chuyển để tìm khoảng trống, kéo giãn hàng thủ và xâm nhập vòng cấm.

Mùa 2021/22 cho thấy sự khác biệt ấy. Ronaldo ghi 18 bàn sau 30 trận Premier League, thi đấu 2.456 phút và đạt hiệu suất khoảng 0,66 bàn mỗi 90 phút. Ở tuổi 37, anh vẫn là chân sút số một MU.

Ten Hag cho rằng Ronaldo không đáp ứng yêu cầu di chuyển và chuẩn bị thể lực tại MU.

Mọi chuyện thay đổi khi Ten Hag tiếp quản. Trước khi rời Old Trafford vào tháng 11/2022, Ronaldo chỉ ghi một bàn sau 10 trận Premier League, thi đấu tổng cộng 525 phút và có bốn lần đá chính.

Những con số phản ánh sự sa sút về hiệu suất, nhưng mẫu dữ liệu quá nhỏ để kết luận Ronaldo không còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao.

Xung đột về cách chơi

Vấn đề cốt lõi nằm ở yêu cầu chiến thuật. Khi bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo dần chuyển từ cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ thành tiền đạo tập trung hoạt động gần khung thành. Cách chơi này giúp anh kéo dài khả năng săn bàn nhưng giảm đóng góp vào pressing.

Ten Hag lại muốn MU gây sức ép đồng bộ ngay sau khi mất bóng. Trong hệ thống ấy, tiền đạo cắm không cần chạy nhiều nhất nhưng phải di chuyển đúng thời điểm. Chỉ một mắt xích không tham gia cũng có thể khiến đối thủ vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Vì vậy, Ten Hag có cơ sở chuyên môn khi cho rằng Ronaldo không phù hợp với cách chơi ông muốn xây dựng. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi HLV Hà Lan đề cập đến thái độ tập luyện.

Ronaldo chỉ ghi một bàn sau 10 trận Premier League mùa 2022/23 trước khi rời Old Trafford.

Theo Ten Hag, Ronaldo từng bỏ một số buổi tập, không đạt mức nhịp tim ban huấn luyện yêu cầu và chỉ hoàn thành hai trong ba vòng chạy sau thất bại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8/2022. Ông còn tiết lộ Ronaldo từng khuyên đồng đội "giữ chân" trong các buổi tập.

Những chi tiết này hiện mới xuất phát từ lời kể của Ten Hag. The Athletic đã chuyển các phát biểu tới đại diện Ronaldo nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm bài phỏng vấn được công bố.

Việc Ronaldo tiếp tục ghi nhiều bàn sau khi rời MU cũng không thể dùng để bác bỏ Ten Hag. Ghi bàn và pressing là hai yêu cầu khác nhau. Ngược lại, thống kê pressing thấp cũng không chứng minh Ronaldo lười biếng hay thiếu chuyên nghiệp.

Muốn kiểm chứng đầy đủ nhận xét của Ten Hag cần thêm dữ liệu về quãng đường di chuyển, số lần chạy tốc độ cao và các chỉ số thể lực của Ronaldo trong giai đoạn hai người làm việc cùng nhau.

Những dữ liệu công khai cho thấy Ronaldo ít pressing. Còn từ ít pressing đến "lười chạy" vẫn là khoảng cách chưa thể lấp đầy chỉ bằng thống kê.