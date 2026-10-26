Ronaldo có thể bị tước bàn thắng gây tranh cãi

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo chờ phán quyết cuối cùng.

Theo Al-Riyadiah, ông Tariq Kayal, người đứng đầu Ủy ban tuân thủ Saudi Pro League, khẳng định cơ quan này sẽ không chỉ dựa vào báo cáo của Ủy ban trọng tài để đưa ra phán quyết. Thay vào đó, toàn bộ hồ sơ liên quan đến tình huống gây tranh cãi sẽ được xem xét trước khi quyết định cuối cùng được ban hành.

Tâm điểm tranh luận là pha lập công của Ronaldo trong trận Al Nassr đánh bại Al Faisaly 3-1 ở vòng 11 Saudi Pro League. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có thật sự đưa bóng vào lưới hay bóng đã chạm người hậu vệ Andre Giroto bên phía Al-Faisaly trước khi đi qua vạch vôi.

Ông Kayal cho biết ủy ban đang chờ bản giải trình từ trọng tài Abdullah Al-Owaidan trong ngày 26/10. Sau khi đối chiếu các báo cáo và đánh giá tình huống, cơ quan này sẽ xác định cầu thủ có xứng đáng được công nhận bàn thắng, sau đó chuyển kết luận lên ban tổ chức giải để phê chuẩn chính thức.

Người đứng đầu Ủy ban tuân thủ từ chối tiết lộ nội dung báo cáo của Ủy ban trọng tài cũng như danh tính cầu thủ được ghi nhận là tác giả bàn thắng trong hồ sơ hiện tại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng của cơ quan mình sẽ có hiệu lực chung cuộc và không thể bị kháng cáo. Các CLB hay bên liên quan đều không có quyền phản đối kết luận này.

Hiện, trang chủ Saudi Pro League tính bàn thắng cho Ronaldo. Tuy nhiên, hàng loạt trang thống kê cập nhật đó là pha phản lưới của Girotto. Nếu phán quyết bất lợi, CR7 có thể bị tước pha lập công thứ 982 trong sự nghiệp.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.