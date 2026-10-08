Ronaldo có động thái bất ngờ gửi tới Messi

Cụ thể, ngôi sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã để lại dòng bình luận gửi tới Messi dưới bài đăng sau trận đấu giã từ đội tuyển đầy cảm xúc của M10: “Leo, cậu đã dành biết bao năm tháng cống hiến cho đất nước mình và viết nên một câu chuyện sẽ còn được ghi nhớ mãi mãi. Tôi vô cùng kính trọng tất cả những gì cậu đã làm được trong màu áo ĐT Argentina. Gửi tới cậu một cái ôm thật chặt."

Ronaldo có hành động ấm lòng gửi tới Messi (Ảnh: La Liga)

Hành động này làm người hâm mộ của cả 2 cầu thủ huyền thoại và các trang mạng xã hội đồng loạt dậy sóng. Cả 2 vốn được xem như một cặp kì phùng địch thủ trong vòng hơn một thập kỷ đã qua. Việc CR7 gửi lời tri ân tới M10 sau khi huyền thoại người Argentina kết thúc hành trình vĩ đại cùng với La Albiceleste được xem như một cử chỉ tôn trọng hiếm có mà huyền thoại người Bồ Đào Nha dành cho người đồng nghiệp đã cùng mình so kè và tạo nên một trong những cuộc đua song mã hấp dẫn nhất trong lịch sử thể thao, khiến người hâm mộ thực sự có những giây phút ấm lòng bởi sự tôn trọng và nể phục mà cả 2 tượng đài của bóng đá thế giới dành cho nhau.

Từ lâu, Ronaldo và Messi đã được xem như là biểu tượng của hai trường phái khác nhau của bóng đá thế giới. Một người được xem như ví dụ mẫu mực nhất về kỷ luật bản thân cũng như khổ luyện thành tài, người còn lại là minh chứng rõ ràng nhất về tài năng thiên bẩm. Cả 2 người đều sở hữu lượng fan đông đảo và từng nhiều lần giành quả bóng vàng cũng như những danh hiệu cá nhân cao quý. Hiện tại, cả CR7 và M10 đều đã đang ở độ tuổi hoàng hôn của sự nghiệp. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang khát khao chinh phục những đỉnh cao mới cùng với Al - Nassr tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, trong khi huyền thoại người Argentina đang tận hưởng những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp tại giải nhà nghề Mỹ, trong màu áo Inter Miami.

Ở thời kì đỉnh cao, Ronaldo và Messi đã xô đổ vô số kỉ lục (Ảnh: FIFA)

Trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, hai cầu thủ này lần lượt xô đổ những kỉ lục tại những nơi mà bản thân đặt chân đến, nổi bật nhất là kỷ lục vô tiền khoáng hậu 91 bàn trong một năm dương lịch của Messi, và kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại với hơn 900 bàn thắng của Ronaldo.