Ronaldo chung tay hỗ trợ gia đình cầu thủ qua đời ở tuổi 30

Cristiano Ronaldo sở hữu 25% cổ phần của UD Almeria, thông qua công ty CR7 Sports Investments, sau thương vụ công bố vào tháng 2/2025.

Theo thông báo chính thức, Almeria sẽ dành toàn bộ doanh thu bán vé trận sân nhà gặp Tenerife ở vòng 34 để hỗ trợ vợ và con gái của cầu thủ xấu số.

Almeria cho biết quyết định quyên góp được đưa ra theo sáng kiến của chủ tịch Mohamed Al Khereiji, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng bóng đá. CLB thừa nhận không sự hỗ trợ nào có thể bù đắp mất mát của gia đình, nhưng hy vọng hành động này phần nào giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, CLB Tenerife xác nhận Jesus de Miguel qua đời ở tuổi 30 sau khi tình trạng sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu. Bi kịch xảy ra trong trận đấu với FC Andorra hôm 2/11 tại sân Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Ở những phút cuối, tiền đạo người Tây Ban Nha va chạm mạnh với thủ môn Jesus Owono bên phía đối thủ và gục xuống sân. Anh lập tức được đội ngũ y tế sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Nuestra Senora de Candelaria tại Santa Cruz.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel đã qua cơn nguy kịch và được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực. Tuy nhiên, cầu thủ này sau đó bị ngừng tim và không qua khỏi. Thông tin khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng, trong đó có Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh De Miguel kèm lời chia buồn: "Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong anh yên nghỉ".

De Miguel sinh tại Madrid, bắt đầu sự nghiệp năm 2015 và gia nhập Tenerife vào năm 2025. Anh ra đi, để lại vợ và một con gái.