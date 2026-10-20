Ronaldo chớp mắt kiếm đủ tiền nộp phạt, bị đình chỉ vẫn ra sân đủ số trận

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) đối với Cristiano Ronaldo vì lỗi tự ý rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận gặp Đan Mạch ngày 30/9. Tuy nhiên, mức kỷ luật này gần như không tạo ra bất kỳ tổn thất đáng kể nào cho tiền đạo đang khoác áo Al Nassr.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, thời hạn đình chỉ được tính từ ngày 1/10 (thời điểm sau khi anh rời khỏi đội tuyển) và kết thúc vào cuối tháng 10. Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Bồ Đào Nha không có trận đấu nào. Thầy trò HLV Jorge Jesus chỉ trở lại thi đấu vào ngày 14/11, khi chạm trán Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo có thể chấp hành toàn bộ án phạt mà không phải bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển quốc gia. Nếu được triệu tập trong tháng 11, chân sút 41 tuổi vẫn đủ điều kiện ra sân như bình thường.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro đối với Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Khoản tiền phạt cũng không đáng kể so với thu nhập của Ronaldo. Theo những con số được truyền thông Anh công bố, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận khoảng 488.000 bảng mỗi ngày tại Al Nassr. Với mức thu nhập này, anh chỉ cần khoảng 38 giây để kiếm đủ số tiền tương đương khoản phạt 255 euro.

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Na Uy ngày 27/9 tại Nations League. Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng không được HLV Jorge Jesus tung vào sân. Đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm, tiền đạo sinh năm 1985 không thi đấu phút nào trong một trận chính thức của đội tuyển dù đủ thể lực.

Không hài lòng với quyết định của HLV trưởng, Ronaldo công khai bày tỏ sự thất vọng. Anh cho rằng Jorge Jesus không thực hiện những cam kết trước đó về thời lượng thi đấu dành cho mình.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Ronaldo bỏ ba buổi tập, rời đại bản doanh đội tuyển và không tham dự những trận đấu tiếp theo. Hành động này làm dấy lên tranh cãi về tính kỷ luật và trách nhiệm của một cầu thủ đối với đội tuyển quốc gia.

Sau đó, Ronaldo công bố một bức tâm thư dài 10 trang, chỉ trích HLV Jorge Jesus và cho rằng nhà cầm quân 72 tuổi đã làm tổn hại lòng tin giữa hai bên. Trong đó, Ronaldo cũng yêu cầu ban lãnh đạo đưa ra mức xử phạt cứng rắn đối với bản thân anh.

“Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải đánh giá hậu quả từ hành động của tôi và trừng phạt tôi vì điều đó. Tôi tin rằng án phạt không nên được giảm nhẹ”, Ronaldo viết.

Anh nhấn mạnh vị thế đội trưởng không phải lý do để được ưu ái mà ngược lại còn là tình tiết khiến trách nhiệm lớn hơn: “Tôi không chỉ là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng của đội, và đó là tình tiết tăng nặng”.

Mức phạt này càng gây chú ý khi đặt cạnh quy định kỷ luật của bóng đá Việt Nam. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cầu thủ không chấp hành lệnh triệu tập, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật khi tham gia đội tuyển quốc gia có thể phải nhận hình thức xử lý nghiêm khắc hơn nhiều.

Đối với các giải giao hữu, cầu thủ vi phạm có thể bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các giải đấu trong thời hạn từ 3 đến 9 tháng. Nếu vi phạm liên quan đến giải đấu quốc tế chính thức, mức phạt tối thiểu là 20 triệu đồng, kèm thời hạn đình chỉ từ 1 đến 2 năm.