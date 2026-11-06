Ronaldo chia tay đội tuyển, truyền thông thế giới nói gì?

Truyền thông quốc tế đồng loạt xem đây là sự khép lại cho một trong những sự nghiệp đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, bên cạnh những kỷ lục và danh hiệu, Reuters và Guardian cũng nhắc đến cuộc rạn nứt giữa Ronaldo với HLV Jorge Jesus trước khi anh đưa ra quyết định chia tay.

Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn 23 năm. Quyết định của siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Sau hơn hai thập kỷ cống hiến, Ronaldo rời đội tuyển với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế trong màu áo Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Ảnh: FBNV

FIFA gọi Ronaldo là một huyền thoại khi nhắc đến sự nghiệp quốc tế đặc biệt của tiền đạo này. Theo thống kê được tổ chức bóng đá thế giới công bố, Ronaldo có 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha và ghi 146 bàn thắng. Anh cũng trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2026. Tại World Cup 2026, Ronaldo ghi thêm 3 bàn, nâng tổng số pha lập công ở giải đấu lên 11 bàn.

Reuters nhấn mạnh vào những kỷ lục và danh hiệu mà Ronaldo để lại, đồng thời nhìn nhận cuộc chia tay này có phần đặc biệt khi diễn ra sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn giữa hai người xuất hiện trong đợt tập trung đội tuyển hồi tháng 9, khi Ronaldo không được sử dụng như mong muốn và sau đó rời trại tập trung. Dù vậy, những tranh luận ở giai đoạn cuối không thể xóa đi dấu ấn của một cầu thủ đã góp phần đưa Bồ Đào Nha đến giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá nước này.

Guardian cũng cho rằng hành trình 23 năm của Ronaldo, từ một cầu thủ trẻ ra mắt đội tuyển vào tháng 8/2003 đến người đội trưởng đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu. Tờ báo Anh nhắc lại chức vô địch EURO 2016, danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025. Đó là những cột mốc giúp Ronaldo trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử bóng đá nước này.

Sky Sports gọi đây là sự khép lại của một sự nghiệp quốc tế rực rỡ, với những danh hiệu, kỷ lục, cảm xúc và cả những tranh luận. Đài truyền hình Anh cũng nhắc đến việc Ronaldo từng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về vai trò của anh trong những năm cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, những con số 234 trận và 146 bàn thắng vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của tiền đạo sinh năm 1985.

Trong lời chia tay, Ronaldo viết rằng đã đến lúc trao lại chiếc áo số 7 cho thế hệ tiếp theo. Anh nhấn mạnh chiếc áo ấy chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng mình, mà là niềm vinh dự và trách nhiệm được mang theo trong suốt 23 năm. Ronaldo cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng đội, các HLV, nhân viên đội tuyển và người hâm mộ Bồ Đào Nha.

Điều đáng chú ý là Ronaldo không chia tay bóng đá. Anh vẫn tiếp tục thi đấu cho Al Nassr và đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Theo thống kê của AP, Ronaldo đã có 985 bàn cho cả CLB lẫn đội tuyển. Như vậy, người hâm mộ vẫn còn cơ hội chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục thêm những cột mốc ở cấp CLB, dù chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia sẽ được trao lại cho thế hệ kế tiếp.

Sau Lionel Messi, bóng đá thế giới tiếp tục chứng kiến một biểu tượng lớn của thế hệ này khép lại hành trình quốc tế. Ronaldo không thể đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch World Cup, nhưng anh đã cùng đội tuyển chinh phục EURO 2016, hai Nations League và thiết lập những kỷ lục có thể tồn tại rất lâu. Hơn hai thập kỷ, 234 trận đấu và 146 bàn thắng, chiếc áo số 7 đã trở thành một phần lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha.