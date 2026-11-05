Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm. (Ảnh: FPF)

Lời giã từ chính thức

Thông tin được Cristiano Ronaldo công bố thông qua một video đăng tải trên trang cá nhân ngày 5/11. Tiền đạo 41 tuổi cho biết đã đến thời điểm trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia, khép lại hành trình mà anh đã gắn bó trong hơn hai thập kỷ.

Trong thông điệp chia tay, Ronaldo nhấn mạnh chiếc áo số 7 chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng mình, nhưng anh luôn cảm thấy vinh dự và có trách nhiệm khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha trong suốt 23 năm.

Tiền đạo sinh năm 1985 cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, người hâm mộ Bồ Đào Nha, các đồng đội, huấn luyện viên và những người đã đồng hành cùng anh trong sự nghiệp quốc tế. Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha sẽ luôn là một phần trong cuộc đời mình.

Ngay sau thông báo của Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã phát đi thông điệp tri ân, ghi nhận những đóng góp đặc biệt của đội trưởng đội tuyển quốc gia. FPF nhấn mạnh, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng, biểu tượng của tinh thần đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đồng thời cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức một buổi lễ tôn vinh xứng đáng để người hâm mộ và đất nước có dịp tri ân những đóng góp của chân sút mang áo số 7.

Theo thống kê được FPF công bố, Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng. Đây đều là những kỷ lục thế giới ở cấp độ đội tuyển nam.

Hành trình 23 năm và những cột mốc lịch sử

Cristiano Ronaldo có trận ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 20/8/2003, trong cuộc đối đầu với Kazakhstan. Khi đó, anh mới 18 tuổi và đang thi đấu cho Manchester United.

Một năm sau, Ronaldo góp mặt tại vòng chung kết EURO 2004 tổ chức trên sân nhà. Anh ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu trong trận gặp Hy Lạp và tiếp tục lập công ở bán kết trước Hà Lan. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha để thua Hy Lạp trong trận chung kết, lỡ cơ hội giành chức vô địch ngay trên sân nhà.

Từ đó, Ronaldo trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển qua nhiều thế hệ cầu thủ. Anh tham dự sáu kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 và 2024), đồng thời góp mặt tại sáu kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006 đến 2026.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016. Tại giải đấu trên đất Pháp, Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Dù phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 1 trận chung kết gặp Pháp, Ronaldo vẫn tiếp tục cổ vũ và động viên các đồng đội bên ngoài đường biên. Bồ Đào Nha sau đó giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Éder trong hiệp phụ.

Ba năm sau, Ronaldo cùng đội tuyển tiếp tục đăng quang tại UEFA Nations League 2019. Tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà, tiền đạo này lập hat-trick trong trận bán kết thắng Thụy Sĩ 3-1. Bồ Đào Nha sau đó đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết để giành chức vô địch.

Năm 2025, Ronaldo tiếp tục cùng đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi tại UEFA Nations League. Trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha, anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước khi đội nhà giành chiến thắng trên chấm luân lưu, qua đó lần thứ hai vô địch giải đấu.

Bên cạnh ba danh hiệu lớn nói trên, Ronaldo còn thiết lập hàng loạt cột mốc cá nhân đáng chú ý. Ngày 23/3/2023, trong trận gặp Liechtenstein tại vòng loại EURO 2024, anh đạt 197 lần khoác áo đội tuyển, vượt qua kỷ lục trước đó của Bader Al-Mutawa (Kuwait) để trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Đến tháng 6/2023, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá nam đạt mốc 200 trận quốc tế khi ra sân trong cuộc đối đầu Iceland.

Ở khía cạnh ghi bàn, Ronaldo vượt qua kỷ lục 109 bàn của Ali Daei (Iran) vào tháng 9/2021, sau cú đúp vào lưới Ireland. Từ đó, anh liên tục nâng cao thành tích và kết thúc hành trình quốc tế với 146 bàn thắng, bỏ xa các chân sút còn lại trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển.

Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Thành tích này được xác lập sau khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ngày 23/6/2026. Tổng cộng, Ronaldo ghi 10 bàn tại các vòng chung kết World Cup.

Ở đấu trường EURO, anh cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu với 14 pha lập công.

Với 234 trận đấu và 146 bàn thắng, Cristiano Ronaldo không chỉ là chân sút ghi nhiều bàn nhất mà còn là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích của anh phản ánh sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ ở cấp độ quốc tế trong hơn hai thập kỷ.

Dù chưa thể cùng đội tuyển chinh phục chức vô địch World Cup, Ronaldo đã góp phần đưa bóng đá Bồ Đào Nha đến những cột mốc quan trọng, trong đó có chức vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League.

Quyết định chia tay đội tuyển sau đợt tập trung tháng 11/2026 khép lại một trong những sự nghiệp quốc tế nổi bật nhất lịch sử bóng đá nam. Chiếc áo số 7 sẽ được trao lại cho thế hệ kế tiếp, nhưng những kỷ lục và dấu ấn mà Ronaldo để lại sẽ còn được nhắc đến trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.