Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha: Đừng vội lãng quên biểu tượng quốc gia

Sau khi Ronaldo thông báo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha, Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận tiền đạo sinh năm 1985 đang nắm giữ 2 kỷ lục thế giới dành cho cầu thủ nam: Ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi bàn nhiều nhất (146 bàn) ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Ronaldo cũng là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp. CR7 không giành được chức vô địch World Cup nhưng đã đăng quang tại Euro 2016 và 2 lần vô địch UEFA Nations League. Ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển, anh đã ghi 985 bàn thắng trong sự nghiệp, tiến gần cột mốc 1.000 bàn.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn đang là hình mẫu của làng túc cầu bởi sự khắt khe trong tập luyện và thi đấu, luôn khát khao chiến thắng, khát khao trở thành người giỏi nhất và khao khát viết nên lịch sử. Hành trình vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldo đã trở thành tấm gương sáng để hàng triệu đứa trẻ trên thế giới nuôi dưỡng đam mê với trái bóng tròn. Noi gương Ronaldo, nhiều tài năng trẻ đã vươn lên trở thành những ngôi sao đẳng cấp toàn cầu.

Tiếc rằng, một biểu tượng quốc gia Ronaldo lại kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế với một hình ảnh không ai ngờ tới. Người ta đã quên những gì anh đóng góp mà vội vàng đẩy anh đi chỉ vì cho rằng anh đã hết thời, là gánh nặng. Người ta cũng nói anh hay giận dỗi, “tham quyền cố vị” muốn giữ khư khư chiếc áo số 7. Trong khi đó, huấn luyện viên Jorge Jesus nhiều lần khẳng định giá trị của Ronaldo, nhưng những gì ông thực hiện lại là nhanh chóng muốn đẩy CR7 ra khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trên thực tế, trước đó Ronaldo đã nghĩ tới việc chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng lời thuyết phục của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và ngay cả huấn luyện viên Jorge Jesus đã khiến anh ở lại. Chỉ có điều, từ lời nói đến hành động của những người đứng đầu bóng đá Bồ Đào Nha lại thiếu nhất quán và đó là lý do vì sao Ronaldo tự ý rời khỏi trại tập trung trước đó vì cho rằng mình bị lừa dối. Với Ronaldo đơn giản là: Nếu cần tôi thì sử dụng, còn nếu không cần hãy nói thẳng.

Không ai phủ nhận thời gian và tuổi tác đã lấy đi phần nào tốc độ, sức bền cũng như khả năng hoạt động rộng của CR7. Nhưng một cầu thủ sở hữu bản năng săn bàn, kinh nghiệm trận mạc và khát vọng chiến thắng như Ronaldo vẫn có thể tạo ra sự khác biệt nếu được đặt vào một vai trò thích hợp. Vấn đề không nằm ở chỗ Ronaldo còn đủ sức đá chính hay không, mà là đội tuyển có biết khai thác những phẩm chất tốt nhất của anh hay không. Ronaldo có thể không còn là trung tâm trong mọi phương án chiến thuật, song anh vẫn có thể là một phương án tấn công lợi hại, một điểm tựa tinh thần và thủ lĩnh truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ. Điều Ronaldo mong muốn là sự thẳng thắn, tôn trọng và thống nhất giữa ban huấn luyện với cầu thủ. Và, khi điều đó không đạt được đã trở thành “giọt nước tràn ly” khiến Ronaldo giã từ đội tuyển, đồng thời không tham gia bất cứ một trận đấu tri ân nào dành cho mình.

Ronaldo dẫn đầu tốp các chân sút ghi bàn vĩ đại nhất cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: The Guardian

Chia tay một huyền thoại chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng những gì anh cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha xứng đáng được khép lại bằng sự trân trọng, thay vì những tranh cãi và cảm giác bị gạt bỏ.

Với Ronaldo, việc giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là sự kết thúc mà nó mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Khi gánh nặng ở đội tuyển quốc gia bị gỡ bỏ, CR7 có thể dồn toàn lực ở sân chơi cấp câu lạc bộ, nơi anh đặt mục tiêu tiếp tục ghi bàn và chinh phục thêm những danh hiệu.