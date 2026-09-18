Ronaldo bỏ kế hoạch thâu tóm Al Nassr?

Ronaldo vắng mặt trong danh sách liên minh muốn mua lại cổ phần Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Tờ Arriyadiyah tiết lộ liên minh gồm quỹ đầu tư địa phương, các nhà đầu tư Saudi Arabia, doanh nhân Ibrahim Al-Muhaidib và công ty Mỹ RedBird đang tìm kiếm thỏa thuận với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) để mua cổ phần Al Nassr.

Các cuộc đàm phán được cho là tăng tốc trong vài tuần qua. Mục tiêu của nhóm là đạt thỏa thuận trước khi mùa giải hiện tại khép lại. Đáng chú ý, Ronaldo hoàn toàn không xuất hiện trong danh sách những bên tham gia liên minh. Điều này lập tức đặt lại câu hỏi về vai trò của đội trưởng Al Nassr trong kế hoạch sở hữu CLB.

Trước đó, truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo có ý định hợp tác với một nhóm nhà đầu tư để thâu tóm Al Nassr. Theo A Bola, nếu thương vụ thành công, CR7 sẽ có vai trò vượt xa một cầu thủ và trực tiếp tham gia vào định hướng đầu tư của CLB.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức xác nhận Ronaldo rút khỏi kế hoạch. Sự vắng mặt của anh trong các cuộc đàm phán mới nhất có thể chỉ là thay đổi trong cấu trúc thương vụ, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngôi sao 39 tuổi thay đổi tính toán.

RedBird là cái tên đáng chú ý trong liên minh mới. Công ty do Gerry Cardinale điều hành đang sở hữu AC Milan và Toulouse, đồng thời nắm hơn 10% cổ phần Liverpool. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý thể thao giúp nhóm này trở thành đối tác đáng kể trong cuộc đàm phán với PIF.

Với Ronaldo, câu hỏi hiện tại là liệu tham vọng sở hữu CLB từng được nhắc đến có còn nằm trong kế hoạch của anh hay không? Những diễn biến tiếp theo tại bàn đàm phán sẽ cho thấy vai trò thật sự của Ronaldo đối với tương lai Al Nassr.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.