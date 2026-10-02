Ronaldo bỏ đội tuyển, Bồ Đào Nha vẫn thắng Đan Mạch 4-2

Đan Mạch tiếp đón Bồ Đào Nha trong hoàn cảnh đối thủ đang hỗn loạn vì rắc rối mang tên Cristiano Ronaldo. HLV trưởng Jorge Jesus gặp vô vàn áp lực bởi ông được xem là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn với cậu học trò, khiến Ronaldo giận dỗi và quyết định từ bỏ đội tuyển quốc gia ngay trong thời gian UEFA Nations League.

Dù vậy, chiến lược gia 72 tuổi có lý do để xếp Ronaldo dự bị ở trận đấu vừa qua. Goncalo Ramos được tin tưởng thay thế Ronaldo và tiền đạo này đã tỏa sáng. Ngay ở phút 12, từ nỗ lực xử lý bóng rất hay của Goncalo Ramos, Joao Cancelo thoát xuống dứt điểm tinh tế mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha thắng thuyết phục dù không có Ronaldo.

Tuy nhiên, Đan Mạch không phải những người dễ bị đánh bại. Chỉ vài phút sau, Damsgaard sút xa từ ngoài vòng cấm khiến Costa phải vào lưới nhặt bóng và đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Nhưng đến phút 25, Bruno Fernandes có đường chọc khe rất hay, lần này Goncalo Ramos tăng tốc trước khi tung cú sút chân trái nâng tỉ số lên 2-1.

Đội tuyển Đan Mạch ít nhiều gặp khó khi Bồ Đào Nha chơi uyển chuyển mềm mại với Vitinha - Ruben Neves - Bruno Fernandes ở giữa sân. Hiệp một trôi qua với lợi thế lớn dành cho đại diện đến từ bán đảo Iberia.

Bước sang hiệp 2, Đan Mạch vùng lên tấn công và sớm có được điều họ mong muốn. Phút 53, Rasmus Hojlund di chuyển thông minh và tung ra pha dứt điểm nhẹ nhàng đưa trận đấu lần thứ hai trở về tỉ số hòa. Anh thậm chí còn ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, đây lại là tất cả những gì mà Hojlund và đồng đội làm được. Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát thế trận trên sân và thi đấu đầy biến ảo. Phút 67, vẫn là Bruno Fernandes chuyền bóng thông minh để Vitinha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-2 cho các vị khách. 16 phút sau, Diogo Dalot chuyền ngang cho Joao Felix ấn định chiến thắng 4-2 thuộc về Bồ Đào Nha.