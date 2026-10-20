Ronaldo bị treo giò 30 ngày vì bỏ tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo nhận án treo giò 30 ngày sau vụ tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha hồi cuối tháng 9.

Ngày 19/10, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố án kỷ luật dành cho Ronaldo liên quan đến vụ tiền đạo 41 tuổi bỏ đội tuyển trong đợt tập trung hồi cuối tháng 9.

Theo ESPN, Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro (khoảng 300 USD). Hội đồng Kỷ luật FPF xác định đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha vi phạm quy định khi tự ý rời nơi đóng quân mà không được ban huấn luyện cho phép.

Rắc rối bắt đầu từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Nations League hôm 27/9. Ronaldo được HLV Jorge Jesus yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Quyết định của nhà cầm quân này khiến chân sút Al Nassr không hài lòng.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Ronaldo biết mình không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Đan Mạch. Ngày 30/9, anh bất ngờ rời nơi đóng quân của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen, bỏ lỡ buổi tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Hành động của Ronaldo lập tức gây tranh cãi. Dù giữ kỷ lục ghi bàn và khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, CR7 vẫn phải tuân thủ những quy định chung về kỷ luật. FPF sau đó mở cuộc xem xét và quyết định xử phạt đội trưởng 41 tuổi.

Trong quá trình xử lý, Hội đồng Kỷ luật cân nhắc những đóng góp của Ronaldo cho đội tuyển, cùng việc anh công khai xin lỗi sau sự cố. Cựu tiền đạo Real Madrid và MU thừa nhận phản ứng thiếu kiềm chế, song khẳng định chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế.

Đáng chú ý, án treo giò được tính từ ngày 1/10 và kết thúc vào ngày 30/10. Như vậy, Ronaldo đã chấp hành phần lớn thời hạn đình chỉ trước khi FPF chính thức công bố quyết định.

Điều này đồng nghĩa CR7 vẫn có thể góp mặt trong đợt tập trung tháng 11 của tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khả năng trở lại của anh còn phụ thuộc vào quyết định từ HLV Jesus, nhất là khi mâu thuẫn giữa hai người chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong thời gian Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ tốt tại Nations League. Kết quả này phần nào giảm sức ép lên ban huấn luyện trong việc sử dụng chân sút kỳ cựu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vụ bỏ đội vừa qua cho thấy vị thế của anh không còn bảo đảm một suất đá chính, trong bối cảnh Bồ Đào Nha sở hữu nhiều lựa chọn trên hàng công.