Ronaldo bị treo giò 30 ngày và nộp phạt 255 euro sau khi tự ý rời đội tuyển

Ronaldo bị treo giò 30 ngày và nộp phạt 255 euro. Ảnh: TTXVN

Hội đồng Kỷ luật FPF vừa ban hành kết luận xác định Cristiano Ronaldo đã vi phạm Khoản 1, Điều 160 thuộc Quy chế Kỷ luật khi tự ý rời bỏ đội tuyển quốc gia mà không có lý do chính đáng.

Tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr đã rời sân Parken và tự ý bỏ đợt tập trung tại Copenhagen trước trận đấu với Đan Mạch mà không thông báo trước với người phụ trách.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn bùng nổ khi Ronaldo bất mãn vì không được tung vào sân trong trận gặp Na Uy ngày 27.9 tại Oslo.

Trong bức thư giải trình dài 1.740 chữ đăng trên mạng xã hội ngày 6.10, chân sút sinh năm 1985 cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa và vi phạm lòng tin một cách nghiêm trọng.

FPF cho biết đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt bao gồm những cống hiến và “CV sự nghiệp” đồ sộ của Ronaldo để đưa ra mức phạt tiền 255 euro.

Bên cạnh đó, dù nhận án treo giò 30 ngày, thời gian thi hành thực tế đã được tính lùi lại từ thời điểm sự việc phát sinh vào cuối tháng 9.

Điều này đồng nghĩa với việc án phạt của Ronaldo sẽ sớm kết thúc, giúp anh hoàn toàn đủ điều kiện tái xuất trong hai trận đấu quyết định tại vòng bảng UEFA Nations League gặp Đan Mạch (14.11) và Xứ Wales (17.11).

Quyết định có triệu tập tiền đạo 41 tuổi này trở lại hay không giờ đây phụ thuộc vào tính toán chuyên môn của Ban huấn luyện, trong bối cảnh Chủ tịch FPF Pedro Proenca khẳng định các bên đang nỗ lực đạt được sự đồng thuận vì mục tiêu chung của đội tuyển.

Về phần mình, Ronaldo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng đội cùng người hâm mộ và thừa nhận bản thân xứng đáng bị trừng phạt.

Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng Vàng cũng khẳng định anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế, sẵn sàng khép lại lùm xùm để hướng tới mục tiêu chung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.