Ronaldo bị khơi lại 'tính xấu', phơi bày nội tình ngán ngẩm ở MU

MU được các sếp bự đặt mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh vào 2028, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập của CLB. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu (mùa hè 2013), ‘Quỷ đỏ’ dù thay nhiều đời HLV, vẫn chưa thể trở lại ngôi vị số 1 bóng đá Anh, trong sự chờ đợi đến mòn mỏi của người hâm mộ.

Tuy nhiên, với những ai theo sát tình hình của đội, có thể thấy kết quả ấy như một tất yếu, với những rối rắm trong nội bộ, nhất là ở cấp thượng tầng. Thế nhưng, áp lực thì lại dồn cả lên đầu HLV trưởng - như Carrick lúc này đứng đầu sóng ngọn gió và không chắc có giữ được việc, khi đội chơi kém khởi sắc từ đầu mùa và hiện xếp 13 Premier League.

Ronaldo chống đối Erik ten Hag, lôi kéo cả các đồng đội khác, khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của anh. Ảnh: X Fabrizio Romano

Tờ Athletic mới đây có bài phỏng vấn riêng với HLV Erik ten Hag, người đã bị MU sa thải vào tháng 10/2024 vì kết quả kém - chỉ thắng 3 trong 9 trận đầu tiên tại Premier League, phơi bày nhiều điều về nội tình ở Old Trafford.

Nhà cầm quân người Hà Lan tố lãnh đạo MU nuốt lời, hứa ủng hộ và hỗ trợ khi kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm 1 năm (tháng 7/2024), nhưng đã thẳng tay sa thải ông chỉ 3 tháng sau.

Erik ten Hag cũng cho biết, dù ông đã yêu cầu giữ McTominay nhưng MU vẫn quyết bán cho Napoli với giá 25,7 triệu bảng, khiến bản thân cảm thấy “vô cùng thất vọng”.

Về mối quan hệ gây ồn ào với Ronaldo, Erik ten Hag chỉ ra ‘tính xấu’ của ngôi sao người Bồ lúc cả 2 làm việc tại MU: bỏ tập, khiến mọi người thất vọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đội,…

“Ronaldo đã làm cả đội thất vọng, khiến tôi cũng thất vọng bởi vì chúng tôi đã lên kế hoạch với cậu ấy. Rõ ràng Ronaldo là một trong những cầu thủ giỏi bậc nhất nhất lịch sử bóng đá. Tôi rất tôn trọng cậu ấy. Nhưng vào thời điểm ấy, với tư cách là HLV, tôi phải đưa ra quyết định hợp lý và giữ lại những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ.

Tôi vẫn hay nói với cậu ấy: mọi người đều muốn hỗ trợ để đưa cậu vào vị trí thuận lợi, nhưng nếu không thể tự mình có mặt trong vòng cấm địa, cậu không thể ghi bàn. Ronado không làm được điều đó.

Ronaldo không thể chạy cả khi có bóng và không bóng. Làm gì có chuyện tôi ép cậu ấy pressing đến kiệt sức (như Ronaldo từng tố - PV). Chẳng qua là cậu ấy không chuẩn bị thể lực đầy đủ cho bản thân”.

Hiện tại CR7 cũng có những vấn đề tương tự ở ĐTQG Bồ Đào Nha. Ảnh: Transfer News Live

Erik ten Hag còn nêu ra 'mặt tối' khác của Ronaldo: lôi kéo các đồng đội đàn em lên tiếng (phàn nàn) về phương pháp tập luyện của ông thầy người Hà Lan, theo hướng là yêu cầu bị tập quá sức. Đi cùng với đó, CR7 khuyên họ tập một cách… giữ sức.

Để chống đối Erik ten Hag vì không ưu ái đặc biệt mình, Ronaldo còn tự ý bỏ tập, hoặc nếu có thì tập nửa chừng, không hoàn thành nội dung mà BHL yêu cầu, không đạt được mức nhịp tim đề ra khi tập,…

Erik ten Hag đã loại Ronaldo khỏi trận MU gặp Chelsea hồi tháng 10/2022 sau khi anh từ chối vào sân thay người trong trận đấu với Tottenham trước đó. Anh rời Old Trafford vào cuối năm này, sau bài phỏng vấn gây bão tung hê MU và Ten Hag.

Điều đáng nói, những mâu thuẫn của Ronaldo với các HLV nơi anh thi đấu, khá tương tự nhau, cũng như hiện tại xảy ra ở ĐT Bồ Đào Nha. Tất cả không ai được yên ổn với Ronaldo, nếu anh không được ưu tiên làm trung tâm của vũ trụ.