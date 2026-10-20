Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển

Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Sporf)

Ngày 20/10, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố quyết định xử phạt Cristiano Ronaldo sau khi xem xét vụ việc tiền đạo này tự ý rời đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tham dự UEFA Nations League 2026/2027.

Theo quyết định, Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày và phải nộp phạt 255 euro do vi phạm khoản 1, Điều 160 của Quy chế Kỷ luật FPF, liên quan hành vi không tham gia hoặc tự ý rời các hoạt động của đội tuyển quốc gia khi đã được triệu tập hợp lệ.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 tại Copenhagen (Đan Mạch), một ngày trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch tại UEFA Nations League. Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển trước buổi tập chính thức mà không thông báo hoặc xin phép ban lãnh đạo đội bóng.

Theo hồ sơ kỷ luật, sau khi rời sân Parken, Ronaldo mới liên lạc qua điện thoại với Chủ tịch FPF Pedro Proenca, thông báo quyết định không tiếp tục tham gia đợt tập trung vì không còn ở trạng thái tinh thần phù hợp.

Tiền đạo 41 tuổi sau đó không trở lại đội tuyển, đồng thời vắng mặt trong các buổi tập và hai trận đấu cuối cùng của đợt tập trung.

Quyết định của Ronaldo xuất phát từ những bất đồng với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus về vai trò và thời lượng thi đấu của anh tại đội tuyển.

Trong trận thắng Na Uy 2-1 ngày 28/9, Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng không được tung vào sân. Sau đó, tiền đạo này cho rằng huấn luyện viên Jorge Jesus đã hai lần không thực hiện những cam kết liên quan việc sử dụng anh trong các trận đấu quốc tế.

Ngày mai 7/10, Ronaldo công bố một bức thư dài giải thích nguyên nhân rời đội tuyển. Trong đó, anh cho biết sự đổ vỡ niềm tin với huấn luyện viên trưởng là yếu tố dẫn đến quyết định của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ và các đồng đội.

Dù vậy, huấn luyện viên Jorge Jesus phủ nhận việc có những thỏa thuận như Ronaldo đề cập, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiền đạo kỳ cựu trở lại đội tuyển trong tương lai.

Trong quá trình xem xét vụ việc, Hội đồng Kỷ luật FPF xác định Ronaldo đã chủ động thực hiện hành vi vi phạm khi biết rõ nghĩa vụ của một cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc Ronaldo thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, chưa có tiền sử kỷ luật trong những mùa giải gần đây, cùng những đóng góp nổi bật cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi Hội đồng Kỷ luật ngày 16/10, Ronaldo đã thừa nhận đầy đủ các sự việc được nêu trong cáo buộc và đề nghị xem xét những tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Kỷ luật quyết định áp dụng án đình chỉ 30 ngày, thay vì mức xử phạt nghiêm khắc hơn theo khung kỷ luật ban đầu.

Theo quyết định chính thức, Ronaldo được khấu trừ 19 ngày đã chấp hành trong thời gian đình chỉ tạm thời, tính từ ngày 1/10. Như vậy, tiền đạo 41 tuổi chỉ còn phải chấp hành 11 ngày và dự kiến hoàn thành án phạt vào cuối tháng 10.

Điều này đồng nghĩa Ronaldo có thể được triệu tập trở lại trong đợt thi đấu quốc tế tháng 11, khi Bồ Đào Nha lần lượt tiếp đón Đan Mạch ngày 14/11 và làm khách trước Xứ Wales ngày 17/11 tại UEFA Nations League.

Thế nhưng, khả năng trở lại vẫn phụ thuộc vào quyết định chuyên môn của huấn luyện viên Jorge Jesus.

Trước đó, Chủ tịch FPF Pedro Proenca khẳng định mong muốn Ronaldo sớm trở lại đội tuyển sau khi vụ việc được giải quyết. Bản thân tiền đạo đang khoác áo Al Nassr cũng nhấn mạnh chưa có ý định khép lại sự nghiệp quốc tế và vẫn sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo hiện là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần ra sân và bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, với 234 trận và 146 bàn thắng. Anh từng góp công giúp đội tuyển giành chức vô địch EURO 2016 cùng hai danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.